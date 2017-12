Utiecť môže byť hrdinské, preto si Kolowrat dájú prestávku

Kolowrat môžete v Bratislave vidieť naposledy pred ohlásenou pauzou, Zuska Kepplová predstaví novú knihu a študentské kino zas krátke filmy.

3. dec 2015 o 0:00 Marek Hudec, Monika Grešová

Kolowrat + Živé kvety

KONCERT / U Očka, Bratislava 20.00

Posledný album s názvom Pobiť sa/Utiecť bol pre košickú kapelu Kolowrat pred dvoma rokmi opisom každodenného zápasu. Teraz na jeseň však ohlásili prestávku, a tak sa zdá, že ten zápas vzdali:

„Človek má síce často na výber, či sa pobije, alebo utečie. Najčastejšie si chce vybrať boj, lebo to pôsobí odvážne, aj keď to nemusí byť práve dobré riešenie. Aj na to, aby kapela ohlásila po pätnástich rokoch prestávku, treba odvahu,“ hovorí spevák kapely Rasťo Rusnák pre SME.

Kolowrat to vnímajú ako čas na nádych, viacerí sa počas posledného obdobia stali rodičmi, nahromadili sa im povinnosti a uvedomili si, že kapela funguje na zotrvačnosti. „Ak by sme išli ďalej, no bez zjavnej chuti, kapele by to v konečnom dôsledku mohlo ublížiť,“ dodáva Rusnák. Kapela sa na tom dohodla spoločne.

Rusnák však odmieta, že by to bol rozpad. Slovom „prestávka“ len potrebovali dať najavo promotérom, že sa koncertovaniu v najbližšom čase nebudú venovať. Chceli tak byť pre verejnosť transparentní.

Aj preto ich dnešný koncert v bratislavskom podniku U Očka nevnímajú ako rozlúčku. „Chceli sme len zahrať na niekoľkých miestach, kde to máme radi,“ hovorí Rusnák. Okrem Bratislavy sa pred ohlásenou prestávkou zastavia počas decembra ešte v Prahe, Piešťanoch, Banskej Štiavnici, Prešove a domovských Košiciach.

Rusnák s gitaristom Peťom Lorkom založili skupinu už v roku 1999, odvtedy Kolowrat vydali tri albumy a získali niekoľko nominácií v hudobnej ankete Radio_Head Awards. Inšpiráciu pre melancholické gitarové piesne hľadajú v zahraničných kapelách ako Wilco, Band of Horses či Arcade Fire.

Fanúšikom Rusnák odkazuje, že sa plánujú vrátiť, potrebujú si len uvedomiť, čo im hudba vlastne dáva.

V Bratislave ich dnes bude sprevádzať spriatelená kapela Živé kvety.

video //www.youtube.com/embed/Kpn7d40F_2I

Reflux

Krst knihy/ KC Dunaj, Bratislava 18.00

Už knižný debut slovenskej prozaičky Zusky Kepplovej, ktorá v súčasnosti pôsobí aj ako komentátorka a redaktorka publicistiky v denníku SME, bol nadšene prijatý čitateľmi aj kritikmi. Jedni chválili autentickosť a bezprostrednosť, iní fakt, že svojou prvotinou Buchty švabachom dokázala priniesť do slovenskej literatúry nový vietor.

To potvrdila aj nominácia na cenu Anasoft litera. V roku 2013 vydala dve novely o expatoch pod spoločným názvom 57 km od Taškentu. Boli o ľuďoch, ktorí síce žijú mimo svojej domoviny, no majú šancu plánovať, ako bude vyzerať ich zajtrajší svet. Do kníhkupectiev tento týždeň prichádza jej tretia, najnovšia kniha Reflux.

Je síce o návratoch, nie však o návratoch obsahu žalúdka späť do pažeráka, ako možno napovedá jej podkúšavý názov. To len študentka africkej literatúry sa v nej vracia domov, aby zistila, že tam nachádza iba cudzotu. Knihu dnes slávnostne uvedie do života v priestoroch bratislavského KC Dunaj.

(zdroj: KK Bagala)

Krátke filmy: Matky, synovia, otcovia, dcéry

FILM / Kino Klap, Filmová a televízna fakulta VŠMU 19.00

Kino Klap otvorili pred týždňom v Bratislave ako priestor na prezentáciu netradičných filmov a študentskej tvorby. Vždy prvý štvrtok v mesiaci tu bude patriť tematickým blokom krátkych snímok z celého sveta. Kino spravované študentmi VŠMU má prístup k tvorbe z vyše sto päťdesiatich filmových škôl z celého sveta.

Decembrové pásmo piatich kraťasov sa zameriava na vzťahy rodičov a detí. Medzi nimi nebude chýbať oscarový nominant od mladej anglickej režisérky Daisy Jacobsovej The Bigger Picture, v ktorom spomína na svoju babičku. Jej animovaný film rozpráva príbeh dvoch bratov, ktorí sa majú postarať o mamu v pokročilom veku.