Spielberg stále dokáže nakrútiť film, od ktorého sa nebudete vedieť odtrhnúť

Pozrite si prehľad filmov, ktoré majú premiéru v kinách.

3. dec 2015 o 17:10 Miloš Ščepka

Malý princ

(Le Petit Prince / The Little Prince, Francúzsko 2015, 108 minút)

Čo sa stane, keď Malý princ zablúdi, zabudne kto je a začne slúžiť biznisu? A čo spoločné s tám má pojašený starček či vzorná žiačka zo susedstva? Mark Osborne (Kung Fu Panda) sa pokúsil o nemožné: nakrútiť celovečerný animovaný film podľa nesmrteľnej knižky Antoine de Saint-Exupéryho. Pretože v Hollywoode niečo také nie je možné, pracoval v Paríži a dokázal, že zázraky sa dejú.

Most špiónov

(Bridge of Spies, USA/ India/ Nemecko 2015, 141 minút)

Advokát James Donovan (Tom Hanks) má z poverenia vlády USA dohodnúť so Sovietskym zväzom výmenu zajatého pilota zostreleného amerického špionážneho lietadla za odhaleného agenta KGB v USA. Píše sa rok 1960 a studená vojna vrcholí. Scenár bratov Coenovcov nenafilmoval nikto menší ako Steven Spielberg.

Perleťový gombík

(El botón de nácar, Chile/ Francúzsko/ Španielsko 2014, 82 minút)

Čilský dokumentarista Patricio Guzmán sa netají svojimi ľavicovými postojmi, čo mu prináša nehynúcu popularitu nielen v Latinskej Amerike, ale aj u amerických a európskych intelektuálov. V novej filmovej eseji dumá v znamení vody nielen nad pinochetovským režimom v Chile, ale aj nad skrytými pravdami a kolobehu života vo vesmíre. Z Berlinale si film na jar odniesol Strieborného medveďa za scenár.

Slow West

(Veľká Británia/ Nový Zéland 2015, 84 minút)

Detský herec Kodi Smit-McPhee v prvej „dospeláckej“ role hrá mladého Škóta, ktorý sa vydá na Divoký západ po stopách milovanej ženy. Ako sprievodcu si najme pištoľníka Sellecka (Michael Fassbender). Škótsky filmár John Maclean za svoj revizionistický western, ktorý je jeho celovečerným režijným debutom, získal Veľkú cenu poroty na filmovom festivale Sundance.

V srdci mora

(In The Heart of the Sea, USA 2015, 121 minút)

Pravdivý príbeh spred dvesto rokov, ktorý inšpiroval román Hermana Melvilla Biela veľryba sfilmoval skúsený Ron Howard (Čistá duša, Da Vinciho kód, Rivali) do podoby existenciálnej drámy. Posádka veľrybárskej lode Essex čelí skutočne veľmi nahnevanému vorvaňovi, ale aj rozzúreným živlom, hladu, smädu a najmä strachu, panike a pochybnostiam.

Vánoční Kameňák

(Česká republika 2015, 86 minút)

Žiadne ročné obdobie a nijaké sviatky nie sú dosť posvätné na to, aby odolali ťažkotonážnemu českému vulgárnemu „humoru“. A tak sa do kín hrnie už piate filmové pásmo inscenovaných lascívnych a politicky nekorektných vtipov, tentoraz na vianočnú tému. O projekte skokanského mostíka na Řípe, návšteve u prezidenta, vianočnom večierku učiteliek, hľadaní nezvestného Kohna, modernizácii kameňákovského bordelu a o psovi s menom Chuck Norris.