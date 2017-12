Coldplay nahrali prezdobený album plný gýču

Kapela Chrisa Martina pripravila album piesní vhodných na večierky.

3. dec 2015 o 17:20 Marek Hudec

Chris Martin nedávno naznačil, že by album A Head Full of Dreams mohol byť pre Coldplay posledným.(Zdroj: SITA)

Pobavia šimpanzmi, chytľavými melódiami, hipisáckymi textami a spievajúcim Obamom. Menšia kreatívna prestávka by však celebritnej britskej kapele Coldplay nepochybne prospela.

Kde sú tie časy, keď spevákovi Chrisovi Martinovi stačilo chodiť po pláži, pozerať sa do kamery a spievať údernú pieseň Yellow, aby dojal?

Na začiatku jeho kariéry hudba jeho kapely pôsobila ešte ako intímny a skromný soundtrack k bezsenným nociam, ich druhú nahrávku Rush of the Blood to the Head označili poslucháči stanice BBC 2 za najlepší album všetkých čias.

Potom si však začali vyberať spolupracovníkov z okolia popových hviezd ako Katy Perry alebo Rihanna, tých, čo dokážu piesne vypiplať presne tak, aby dosiahla na vrchol hitparád.

V piatok, keď vychádza ich siedmy album A Head Full of Dreams, už málokto nadobudne pocit, že tvoria výnimočnú hudbu.

video //www.youtube.com/embed/QtXby3twMmI

Cukor ušiam škodí

To, že pôjde o prezdobenú džungľu veselých syntetizátorových a klavírnych melódií, naznačuje už obal novinky. Obsahuje všetky farby dúhy, mušle, planéty aj tukany. Dvanástim piesňam zas vládnu jednoduché motivačné texty ako: „Život je nápoj, tvoja láska zobúdza hviezdy,“ alebo „Nevzdávaj sa, dôveruj láske.“