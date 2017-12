U2 a Eagles of Death Metal vystúpia spoločne na koncerte v Paríži

Americkí hudobníci vystúpia na koncerte kultovej írskej skupiny U2 v AccorHotels Arene.

5. dec 2015 o 19:22 TASR

Eagles of Death Metal.(Zdroj: Facebook - Eagles of Death Metal)

PARÍŽ. Americká rocková formácia Eagles of Death Metal, ktorá koncertovala v parížskom Bataclane v čase teroristického útoku z 13. novembra, sa do francúzskej metropoly vráti skôr ako pôvodne predpokladali jej členovia.

Americkí hudobníci vystúpia na nedeľňajšom koncerte kultovej írskej skupiny U2 v AccorHotels Arene, známej aj ako koncertná sieň v Paríži-Bercy.

Aj keď štyria členovia skupiny z USA prežili útok islamistických ozbrojencov na Bataclan bez ujmy na fyzickom zdraví, medzi 90 obeťami teroru v tejto lokalite boli aj predavač ich memorabílií a traja spolupracovníci ich gramofónovej spoločnosti Universal. Formácia krátko po útoku prerušila európske turné naplánované do 10. decembra a vrátila sa do zámoria. V šnúre koncertov by mala pokračovať vo februári 2016.

Teroristické útoky z Paríža sa nepriamo dotkli aj hudobníkov z U2. Írska skupina mala pôvodne vystúpiť vo francúzskej metropole v dňoch 14.-15. novembra, koncerty však odriekla. Ich náhradné termíny sú v nedeľu a v pondelok, 6.-7. decembra.

U2 osobne podporili amerických kolegov z Eagles of Death Metal, zakúpili im napríklad nové mobilné telefóny a poskytli k dispozícii svoje lietadlo.

