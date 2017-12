Bicie Ludwig Ringa Starra vydražili za 2,2 milióna dolárov

Na trojdňovej aukcii bolo v ponuke vyše 800 osobných vecí, ktoré používal Starr počas kariéry.

5. dec 2015 o 21:45 TASR

BEVERLY HILLS. Súpravu bicích, ktorú v prvých rokoch existencie britskej rockovej skupiny The Beatles používal Ringo Starr, vydražili v noci na sobotu v kalifornskom meste Beverly Hills za 2,2 milióna dolárov.

Majiteľom hudobného nástroja sa stal Jim Irsay, vlastník tímu amerického futbalu Indianapolis Colts, informoval aukčný dom Julien"s Auctions. Na trojdňovej aukcii bolo v ponuke vyše 800 osobných vecí, ktoré používal Starr počas kariéry.

Bicie značky Ludwig z roku 1963 pozostávajúce z troch bubnov a troch činelov použil Starr medzi májom 1963 a februárom 1964 na vyše 200 koncertoch. Nahral na nich aj hity ako Can"t Buy Me Love, She Loves You či All My Loving.

Irsay vlastní i gitary ostatných troch členov skupiny - Paula McCartneyho, ako i zosnulých Georgea Harrisona a Johna Lennona. "Po 45 rokoch sú The Beatles konečne opäť spolu," uviedol Irsay, ktorého slová citovala agentúra AP.

Irsay je nadšeným hudobným fanúšikom a zberateľom. V jeho osobnej zbierke možno nájsť i približne 30 významných gitár, na ktoré hrali Bob Dylan, Jerry Garcia, Eric Clapton, Elvis Presley alebo členovia skupiny The Who.