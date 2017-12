Jeden z najprogresívnejších seriálov možno končí

Divákov držal seriál The Leftovers dve sezóny v šachu. Nie je isté, či sa dožije tretej.

7. dec 2015 o 17:30 Marek Hudec

V nedeľu HBO odvysielala poslednú epizódu druhej sezóny seriálu The Leftovers – Pozostalí. Bol to síce prehliadaný, no pozoruhodný počin. V mysterióznom žánri sme zvyknutí na to, že tvorcovia na začiatku načrtnú záhadu a postupne ukážu jej riešenie. Tu však hneď v úvode zmizli dve percentá svetovej populácie a nikto divákom nesľuboval, že sa raz dozvedia, prečo sa to stalo a ako.

Môže to byť napriek tomu zaujímavé? Môže. Ak totiž divák v prvej sezóne prijme základnú premisu, že záhady nemusia mať odpovede, je vtiahnutý do prefíkanej šachovej partie so scenáristami. Tí každý týždeň predstavia pár záhad, niektoré vyriešia, a iné nedopovedia. Vopred uhádnuť dejové zvraty je takmer nemožné.

video //www.youtube.com/embed/FLT3YUALJno

Prvá sezóna sa sústredila na pocity ľudí, ktorí sa vyrovnávajú so stratou blízkych, druhá potom zmenila tón. Postavy, ktoré predtým trpeli, prichádzajú na čarovné miesto iskriace nádejou.

No už krátko po presťahovaní ich radosť preruší ďalšia tragédia, čím sa spúšťa kolotoč napínavého vyšetrovania. Okrem toho, že sa seriálu každý týždeň darilo prinášať geniálne vypointované situácie a skvelé dialógy, prvýkrát nahliadol aj za rúško reality surrealistickou epizódou odohrávajúcou sa medzi životom a smrťou.

Bohužiaľ, seriál mal mizerné čísla sledovanosti v Spojených štátoch a hoci patril k najprogresívnejším, možno sa nedožije ďalšieho roka.