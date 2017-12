Lamar môže ovládnuť tohtoročné Grammy bojom proti stereotypom

Jedenásť šancí na výhru získal za texty o problémoch rasizmu, Lamarov album vytvoril v marci rekord na Spotify

Vyrastal v meste, kde vládnu drogy a pouličné gangy. Svojou hudbou pripomína, že v Spojených štátoch ešte stále prežíva rasizmus a stal sa vďaka tomu hviezdou. Kendrick Lamar môže ovládnuť tohtoročné Grammy.

Film Every Nigger is a Star z roku 1973 len tak ľahko neuvidíte. Nenájdete ho v internetových obchodoch a nepozná ho dokonca ani rozsiahla databáza IMDB. Podľa dostupných informácií sa titul obskúrne snažil zmeniť status urážky „neger“ na Jamajke a patrí do žánru blaxploitation filmov, ktoré upozorňovali na rasové stereotypy v popkultúre.

Zjavne bol tento film takým prešľapom, že sa naň všetci snažia zabudnúť, no jeden výrazný odtlačok zanechal. Jeho titulná pesnička od Borisa Gardinera sa stala kultom v reggae a funkovej hudbe a úryvok z nej veľavravne otvára album mladého rapera Kendricka Lamara. Ten v pondelok získal jedenásť nominácií na Grammy.

Román z nebezpečných ulíc

Dvadsaťsedemročný Lamar sa narodil v Comptone na okraji Los Angeles, mestečku, ktorého populáciu tvoria prevažne Afroameričania a Hispánci a odkiaľ pochádza mnoho slávnych raperov: napríklad Dr. Dre či Ice Cube. Okrem toho bolo v minulosti známe aj ako podhubie pre pouličné gangy, drogy a v roku 2010 ho označili za ôsme najnebezpečnejšie mesto v USA.

