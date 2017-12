Zločincom diktatúry dokáže vinu voda

O tom, ako súvisí vesmír s temnou históriou ľudstva, hovorí film Perleťový gombík

8. dec 2015 o 17:41 Kristína Kúdelová

Na festivale Berlinale urobila porota zaujímavý krok, ocenila scenár meditatívneho filmu Perleťový gombík. Jeho režisér Patrício Guzmán hľadal vo hviezdach a vo vode zákonitosti temnej histórie Čile.

Skús mi ukázať niečo, čo som ešte nikdy nevidel, povedal čilský režisér Patrício Guzmán svojej kamarátke maliarke. O pár dní ho zavolala do veľkej miestnosti a na dlážku rozložila papierové Čile.

Guzmán nikdy takú komplexnú mapu nevidel. Keď visela v škole, vždy bola rozkrojená na tri časti, na žiadnu stenu sa nezmestila v celku. Takže si až teraz mohol uvedomiť, aké dlhé je územie jeho krajiny a aké nekonečné množstvo kilometrov obmýva na jeho pobreží more. A potom nakrútil film o tom, ako mystická povaha vody zasiahla do života Čiľanov – volá sa Perleťový gombík.

Hovorí sa o ňom, že je to dokument, no to akosi nevystihuje to, aký je pekný a akú výnimočnú má formu.

Vesmírny vyslanec

Perleťový gombík je úvahou o najtemnejšej histórii Čile. Guzmán sa v ňom ako taký neviditeľný pútnik podujal hľadať miesta, kde by mohol byť zakódovaný jeho osud, niečo, čo by drastickú históriu jeho ľudstva predznamenávalo alebo aspoň nejako vysvetľovalo.

Nič pritom nedokumentuje, nanajvýš použije tri, štyri archívne obrázky. Rozhodol sa pre netradičnejšiu techniku a technológiu: raz zapol mikroskop, raz zase vesmírny teleskop. A svet, v ktorom vyrástol, nafilmoval ako akýsi svet v bezčasí. Obraz komponoval tak, aby v ňom bola hĺbka, diaľka, ticho aj čistota. To spolu s jeho hypnotickým hlasom vytvára pozoruhodnú meditáciu, ktorá sa začína pri vode a aj sa ňou končí.

Vodu nám na Zem priniesla kométa, hovorí Guzmán vo filme. Myslí si, že dodnes je naším vesmírnym vyslancom a že keď sa pohne, to hviezdy zasahujú. Bolo by krásne, keby celá krajina podliehala výlučne nebeským zákonom, a Perleťový gombík aj vytvára priestor na také snívanie. Guzmán však v tejto filmovej fantázii rozpráva najmä o živote na zemi a pravidlách, ktoré si vytvorili ľudia. A tí raz v Čile utlačili pôvodných obyvateľov Patagónie, potom sa zas unášali a zabíjali ľudia počas Pinochetovej diktatúry.

Čile, na pohľad krajina s meditatívnym pokojom. (zdroj: FILMEUROPE)

S vytlačením obyvateľov Patagónie sa skončila jedna éra. (zdroj: FILMEUROPE)

Odsúdení na teror

Na súostroví Ohňová zem sa kedysi narodil Jemmy Button. Na svoju loď HMS Beagle si ho začiatkom 19. storočia vzal kapitán FitzRoy, kúpil si ho za jeden perleťový gombík. Z Jemmyho sa pri dobýjaní sveta stala atrakcia, možno trochu aj celebrita. Po čase sa doplavil naspäť domov, vyzliekol sa z anglických šiat, znovu si aj nechal narásť dlhé vlasy – no k pôvodnému štýlu života sa už úplne nevrátil.

Patrício Guzmán v tom vidí zlomový bod svojej krajiny.