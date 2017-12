Spotify síce znamená budúcnosť, no Adele to nezaujíma

Novinku od Adele ani od Colplay nenájdeme na streamovacej službe Spotify.

8. dec 2015 o 17:45 Marek Hudec

Adele si myslí, že sa nosiče CD ešte vrátia do módy, tak ako vinyly.(Zdroj: SITA/AP)

„Sú deti, ktoré majú, povedzme, deväť rokov a už vôbec netušia, čo je to CD,“ hovorí britská speváčka Adele v rozhovore pre magazín Rolling Stone. Chcela tým vysvetliť, prečo odmietla sprístupniť svoj nový album 25 pre streamovacie internetové služby.

Nenájdeme ho ani na Spotify, ani na Apple a pritom láme rekordy predajnosti. Za prvý týždeň sa ho predalo 3,48 milióna kusov a za druhý týždeň od jeho vydania i v Spojených štátoch pribudol ďalší milión.

To, že svoj album Adele nesprístupnila pre streamovacie služby, jej nijako neublížilo, skôr to možno považovať za úder pre Spotify. Spoločnosť na to reagovala stanoviskom: „Milujeme a rešpektujeme Adele rovnako ako dvadsaťšesť miliónov jej fanúšikov na Spotify.“

video //www.youtube.com/embed/YQHsXMglC9A

Speváčka v rozhovore pripustila, že streamovacie služby sú budúcnosť, no veľmi ju to nezaujíma. Myslí si tiež, že nosiče CD ešte niekedy zažijú veľký návrat, tak ako vinylové platne. Adele v tejto viere nie je sama, viacerí známi umelci sa v priebehu posledného roka rozhodli bojkotovať Spotify. Ani novinka od Coldplay s názvom A Head Full of Dreams sa na službe neobjavila.

Britskej kapele združenej okolo speváka Chrisa Martina sa nepáči, že je na ňom každý album voľne prístupný na počúvanie. Myslí si, že lepším modelom by bolo, keby kompletný prístup k albumom mali len platiaci používatelia.

Práve preto svoju nahrávku sprístupnili pre službu Apple, na ktorej sa povinne platí po trojmesačnom skúšobnom období.