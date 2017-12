Na pódiu zaznie hudba z detektívok a remix Jany Kirschner

V Bratislave vystúpi rakúske kvarteto, pokračuje festival talianskeho filmu a vo Filharmónii vystúpi nemecký dirigent.

10. dec 2015 o 0:00 Marek Hudec, Monika Grešová

Hudba od Sofa Surfers vás vítala v operačnom systéme MAC.(Zdroj: Soul for Show)

Sofa Surfers + Fallgrapp

KONCERT / MMC, Bratislava 20.00

Operačný systém MAC vás kedysi vítal jemnou džezovou skladbou viedenského kvarteta Sofa Surfers. Keďže ich hudba je plná dôrazných rytmov a pochmúrnych, občas psychadelických melódií bola použitá vo všetkých filmoch podľa detektívok spisovateľa Wolfa Haasa. Ideálne zapadla aj do desivého trileru na pitevni Anatómia a do zločineckej komédie Focus s Willom Smithom.

Po odchode jedného zo zakladajúcich členov kapely, v októbri Sofa Surfers vydali po trojročnej pauze svoj deviaty štúdiový album. Ten teraz predstavia cestou po Európe. Okrem Budapešti, Mníchova a Prahy z neho dnes zahrajú aj v Bratislave.

video //www.youtube.com/embed/9l9FI1QuK90

Videoprojekciu pre turné pripravil vizuálny umelec Timo Novotny, ktorého dielo je súčasťou stálej zbierky v parížskom múzeu moderného umenia Centre Georges Pompidou.

Pôjde zároveň o dvojkoncert so slovenským producentom Jurešom Fallfrappom a jeho kapelou. Sofa Surfers si ich vybrali sami, oslovili ich cez manažéra: „Dopočuli sme sa o nich už dávnejšie, ale až teraz sme si pozreli ich novšie videoklipy,“ píšu Sofa Surfers v tlačovej správe.

Pre Fallgrappa bude vystúpenie výnimočné aj tým, že odprezentuje zopár piesní z pripravovaného albumu. „Predpokladám, že ho stihnem dokončiť do druhej polovice roka 2016,“ avizuje Fallgrapp pre SME. Oproti jeho predchádzajúcim skladbám by tie nové mali byť viac orchestrálne a znieť by mali veľkolepejšie. Okrem speváčok teraz pridá aj mužské vokály.

Fallgrapp si na koncert pripravil ešte jedno prekvapenie, ktoré vraj súvisí s jeho remixom piesne pre Janu Kirschnerovú. „Ona však nepríde,“ hovorí.

Za vstupné zaplatíte na mieste dvadsať eur.

video //www.youtube.com/embed/fbLgn4ddvCg

Čierne duše

KINOTIP/ Kino Lumière, Bratislava 18.00

Pri mafiánskych filmoch tvorcovia vždy chtiac či nechtiac skĺznu k oslave ich špinavého životného štýlu: drahých áut, oblekov, mnoho generácií trvajúcim krvavým pomstám a aj zakorenenej rodinnej vernosti. Talianska dráma režiséra Francesca Munziho sa však odvíja ďaleko od miest a nočných klubov, v ktorých organizovaný zločin vždy prekvital. V odľahlej Kalábrii, kde rodinné spory, tlejúca závisť a túžba po pomste medzi miestnymi rodinami dosiahne rozmery antickej tragédie.

Čiernymi dušami, o ktorých hovorí aj názov, sú vo filme traja bratia skorumpovaní násilím, neschopní nájsť cestu von z bludného mafiánskeho kruhu. Ich príbeh zaujal aj na 59. ročníku odovzdávania talianskych filmových Cien Davida di Donatello. Zo šestnástich nominácií premenil až deväť vrátane cien za najlepší film, najlepšiu réžiu a najlepší scenár. Dnes si film môžete pozrieť v kine Lumière v rámci prebiehajúceho festivalu talianskeho filmu.

(zdroj: MittelCinemaFest)

Jun Märkl v Slovenskej filharmónii

KONCERT / Koncertná sieň SF, Bratislava 19.00

Veľkú časť svojej kariéry bol nemecký dirigent Jun Märkl známy pre svoju vynikajúcu interpretáciu germánskeho repertoáru – či už toho operného, alebo symfonického.

Keď mu však v roku 2005 ponúkli post hudobného riaditeľa v Orchestre National de Lyon, presťahoval sa do Francúzska a ponoril sa do štúdia jazyka aj kultúry, aby vedel verne vystihnúť aj diela francúzskych velikánov klasickej hudby.

Dodnes spolupracuje ako hosť s významnými orchestrami v USA, Japonsku a Európe, dirigoval už aj v Metropolitan opere, Covent Garden, vo Viedenskej štátnej opere, v Berlíne, Mníchove či v Drážďanoch. Jeho premiéra v Bratislave so Slovenskou filharmóniou bude hneď dvojitá - s dielami Clauda Debussyho, Eugena d'Alberta a Beethovenovou Symfóniou č. 4. vystúpi dnes a zajtra.