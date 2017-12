Vianočným prekvapením je Miley Cyrus. Vie spievať.

Nevyzlieka sa, nevyplazuje jazyk, napriek tomu sa o nej zasa hovorí. Sviatočný špeciál Netflixu Very Murray Christmas ukázal 23-ročnú škandalistku inak.

9. dec 2015 o 17:44 Anita Ráczová

Je najnevkusnejšou kreatúrou v hudobnom šoubiznise. Spraviť s ňou vianočný špeciál je televízna samovražda, to si nikto nepustí. Bude to ordinérne, plné sprostých kostýmov a lacných ťahov. Zničí všetku tú krásu a mágiu, ktorú chcú ľudia pod stromčekom.

Každý, kto takto rozmýšľa o speváčke Miley Cyrus, má svojim spôsobom pravdu. O to väčšie je prekvapenie, ktoré vyskočilo zo sviatočného programu režisérky Sofie Coppoly pre internetový gigant Netflix.

video //www.youtube.com/embed/Io-fgDPm5go

„To dievča vie spievať! Myslel som si, že je to iba bláznivá dora, s ktorou by ste šli možno ešte tak na výlet, ale ona vie spievať,“ žasol pre Daily Mail Bill Murray. Známy 65 – ročný komik je hlavnou hviezdou programu A Very Murray Christmas, kde sa objavili aj George Clooney, Amy Poehler, Chris Rock či Maya Rudolph. Je dostupný od 4. decembra.

Tanečnice v strieborných kostýmoch štíhlych sobov a snehových vločiek, biele lavičky a sane na bielom pódiu, biele piano a orchester v bielych oblekoch, chladené martini a najväčšie vianočné hity starej Ameriky ako Let it snow či Sleigh Ride. Môže však Silent Night spievať 23- ročná škandalistka? Môže. Pretože práve vtedy, keď sa nehrá na „zlé dievča“ a nerobí nič iné, len jednoducho spieva, vynikne jej neuveriteľne silný zvonivý hlas, v nízkych polohách plný a zemitý, vo vysokých čistý a nekompromisný. Stačí, aby otvorila ústa a melódia sa leje. A s citom. Bez grimás, no uvoľnená. Hudobní kritici sa zhodli, že sú chvíle, keď vie udržať nielen čistý tón, ale aj svoje podivné vášne.