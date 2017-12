Prípad Čubírkovej je len katalyzátor

ZDENKA BECKER sa narodila sa v Chebe, vyrástla v Bratislave a už 40 rokov žije v Rakúsku. V Bratislave vyštudovala Vysokú školu ekonomickú, no už niekoľko rokov píše romány, poéziu divadelné hry a televízne scenáre. Píše v nemčine a v posledných rokoch sa jej diela prekladajú aj do slovenčiny. Boli preložené do pätnástich jazykov. Je držiteľkou mnohých literárnych cien.(Zdroj: Archív Z.B.)