Rómsky punk na Pohodu prinesú Gogol Bordello

V auguste divoká americká kapela spievala na Szigete maďarské piesne, v lete vystúpi na dvadsiatom ročníku Pohody.

10. dec 2015 o 9:25 Marek Hudec

Nikolai Vasilievič Gogoľ prepašoval ukrajinskú kultúru do ruskej a teraz sa my prepašujeme rómsku hudbu do anglicky hovoriacej kultúry, hovoril v rozhovore pre NPR Eugene Hütz, charizmatický vodca divokej kapely Gogol Bordello, ktorá sa literárnym velikánom pri vymýšľaní svojho názvu inšpirovala. V lete svoje melódie z východoeurópskeho a rómskeho folklóru zahrajú na Slovensku, v júli na festivale Pohoda. Ten vo štvrtok ráno potvrdil ich príchod.

Hütz má hudbu v krvi, jeho otec povolaním mäsiar bol zároveň aj gitaristom jednej z prvých ukrajinských rockových kapiel (Meridian). Keď mal štrnásť, tak si s ním vyrobil prvú gitaru z preglejky a biciu súpravu z veľkých kovových konzerv. Z domoviny jeho rodina utiekla po katastrofe v Černobyle.

video //www.youtube.com/embed/aPfeOAhDfbM

Spoluhráčov si potom vyberal v newyorskej časti Manhattan. Pre horkokrvné tanečné piesne s besnými rytmami hľadal zvuk akordeónu, huslí, či saxofónu. Štýl ich hudby sa najčastejšie označuje ako gypsy punk - rómsky punk. Posledný album Pura Vida Conspiracy nahrali pred dvomi rokmi.

Keď v auguste Gogol Bordello vystupovali pod pražiacim slnkom na budapeštianskom Szigete, domácich si uctili dvoma piesňami od obľúbených maďarských kapiel Skorpió a LGT. Uvidíme, či si pripravia niečo aj zo slovenskej hudby, keď v júli vystúpia na trenčianskej Pohode. Pôjde o ich druhé vystúpenie na tomto mieste, v programe boli zaradení aj v roku 2006.

O ďalších menách najbližšieho, jubilejného, dvadsiateho ročníka, bude Pohoda informovať v stredu v bratislavskom Urban House na verejnej tlačovej konferencii, kde zahrajú aj Para a Bez ladu a skladu.