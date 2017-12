Najviac nominácií na Zlaté Glóbusy získala Carol

Kto získa prestížne americké filmové a televízne ceny? Kritici vyhlásili nominácie na Zlaté Glóby.

10. dec 2015 o 15:34 Marek Hudec, Monika Grešová

Od štvrtka rána newyorského času sú známe nominácie na Zlaté Glóbusy, ktoré sú jedným z najlepších ukazovateľov oscarových šancí. Minulý rok prežíval veľkú slávu režisér Richard Linklater, keď si cenu za najlepšiu drámu odniesol jeho emóciami nabitý príbeh o dospievaní obyčajného chlapca.

Namiesto detektívky romantika

Najviac šancí na podobný úspech má tentoraz romantická snímka Carol v hlavnej úlohe s Cate Blanchett. Piatimi nomináciami predbehla aj drsný príbeh o lovcovi medveďov The Revenant, ktorá má štyri a už dlhšie kladie nástojčivú otázku: Umožní Leonardovi DiCapriovi posun smerom k nepolapiteľnému Oscarovi?

Režisér Todd Haynes sa pri nakrúcaní filmu Carol inšpiroval románom Patricie Highsmith z roku 1952, ide však o trochu odlišný príbeh, ako sme v jej tvorbe zvyknutí. Vidíme síce zbraň na dne kufra aj súkromného detektíva, vo filme však nejde o vraždy, psychopatov ani zločinecké hry.

video //www.youtube.com/embed/d0tfOlP7OYA

Namiesto toho sledujeme dojímavú lásku medzi dvoma ženami, odmietajúcimi žiť podľa spoločenských konvencií, ktoré ich chytajú do pasce. Veľkú kontroverziu už pred vyhlásením nominácii vzbudil aj film Marťan. Ani nie tak preto, že by bola jeho nominácia nečakaná, zvláštne bolo skôr jeho zaradenie – súťaží totiž po boku filmov ako Trainwreck, Joy či Spy v kategórii najlepšia komédia alebo muzikál.

Nečakaným prekvapením je najmä snímka Mad Max: Zbesilá cesta, ktorá sa dostala do výberu pätice najlepších drám a jedno miesto ukradla aj v nomináciách za najlepšiu réžiu. Získať do tretice cenu za najlepší scenár by mohol aj režisér Quentin Tarantino s westernom Osem hrozných, ktorý sa odohráva niekoľko rokov po americkej občianskej vojne.

video //www.youtube.com/embed/LoebZZ8K5N0

Hackeri bodujú

Režisér Sam Esmail chcel nakrútiť pravdivý film o hackeroch, chcel im zlepšiť povesť, keďže fikcia ich najčastejšie zobrazuje ako kriminálnikov. Ako rodený Egypťan zaroveň chcel zachytiť nadšenie, akým sa rozpútala cez sociálne siete Arabská jar. Na príbehu pracoval pätnásť rokov, než si uvedomil, že je materiál príliš rozsiahly a rozhodol sa z neho spraviť seriál s temnou, paranoidnou atmosférou a nečakanými dejovými zvratmi.

Tak vznikol Mr. Robot, ktorý už pilotnou epizódou vyvolal v Spojených štátoch veľký ohlas – na festivale South by Southwest získal Cenu divákov a teraz má šancu až na tri Zlaté Glóby v nomináciách najlepší dramatický seriál a najlepší herci v hlavnej a vedľajšej úlohe.

Na rozdiel od Oscarov, sa totiž ocenenia Zlatý Glóbus odovzdávajú aj za televízne diela.

video //www.youtube.com/embed/Ug4fRXGyIak

Lady Gaga prekvapila

Tri nominácie okrem Mr. Robot získali ešte seriály Outlander o vojnovej sestričke, ktorá sa prenesie do minulosti, trpká komédia Transparent o otcovi, ktorý si túži zmeniť pohlavie, dráma American Crime skúmajúca spoločenské následky násilných zločinov a britský príbeh Wolf Hall opisujúci kariéru obávaného právnika.

Prekvapením je nominácia Lady Gaga za najlepšiu herečku v seriáli – v najnovšej sezóne American Horror Story očarila kritikov stvárnením storočnej upírky, žijúcej v útrobách temného hotela, kde sa stretávajú mŕtvi so živými.

Ceny, ktoré každoročne udeľuje Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov v niekoľkých filmových aj televíznych kategóriách, sa budú odovzdávať presne o mesiac a slávnostný ceremoniál už štvrtý raz odmoderuje britský komik Ricky Gervais.