Čo keby sme Vianoce tento rok vynechali?

Štedrý večer treba stráviť s najbližšími. Pozrite si filmy, keď to nevyšlo.

13. dec 2015 o 18:05 Alena Štifilová

Frankovi nedávno zomrela žena a toto sú prvé Vianoce bez nej. Všetko dokonale poupratoval, povysával, vyleštil, v obchode sa radí s prihlúplym predavačom, aké víno kúpiť. Malo by to byť niečo kvalitné a drahé, chce urobiť dojem na deti.

Šesťdesiatnika Franka, čerstvého dôchodcu, hrá v snímke Všetci sú v pohode Robert De Niro. Do pocitov otca dospelých detí sa vedel ľahko vžiť, sám ich má šesť, hoci to najmladšie má len štyri roky.

„Je strašné, ako ten čas beží,“ hovoril pre Los Angeles Times po premiére filmu v roku 2009. „Teraz je mojou jedinou úlohou snažiť sa ostať s nimi v kontakte a pomáhať im, aby sa stali nezávislými a sebestačnými. Chcem, aby vedeli, že som tu, vždy pripravený im pomôcť. Už len mať na to silu.“

Filmový Frank je otcom štyroch detí, každé z nich žije na inom konci Spojených štátov a aspoň na Vianoce sa všetci stretávajú pri štedrovečernom stole.

Keď však na poslednú chvíľu začne zvoniť telefón a Frank si na odkazovači trikrát vypočuje vetu: „Ahoj, tati, naozaj ma to mrzí, mám veľa práce.... tento víkend mi to nevyjde... nemôžeme prísť...“ a nikto nepovie dôvod, štvrtý potomok dokonca ani nezavolá, Frank si uvedomí, že niečo nie je v poriadku.

Prostredníkom jeho vzťahu s deťmi bola manželka, on trávil čas v práci, živil rodinu, zarábal, aby mohli študovať. Teraz si to môže dovoliť, ak nechcú prísť k nemu, vyberie sa on za nimi. Prekvapí ich, chce sa radovať z ich úspechu a šťastia.

Výlet naprieč Amerikou, autobusmi a vlakmi, keďže je srdciar a lekár mu zakázal lietadlo, mu veľmi rýchlo ukáže, že jeho deti nie sú až také šťastné a úspešné, ako mu manželka vždy tvrdila. „Hovoríme ti len dobré správy, od zlých ťa chceme ušetriť,“ vysvetľuje mu dcéra Amy.

Film získal nomináciu na Zlatý glóbus a Robert De Niro v ňom ukazuje svoju civilnú tvár. Nie mafián, gangster či despotický svokor z komédií Jeho foter, to je lotor!, ale obyčajný starnúci chlap, ktorý sa na staré kolená snaží byť dobrým otcom.

Drew Barrymore a Robert De Niro v snímke Všetci sú v pohode (2009). (zdroj: OUTNOW.CH)

Ak nemáte rodinu, prenajmite si ju

Ako prežiť Vianoce je komédia, ktorá síce tiež rozoberá problém samoty počas sviatkov, ale s typicky hollywoodskym, nenáročným humorom. Ben Affleck si v nej zahral milionára Drewa Lathama, ktorý má síce dosť peňazí, ale čo s nimi, keď všetci jeho známi trávia Vianoce s rodinami?

Jedine, že by si za ne tiež nejakú rodinu našiel a prenajal. Táto myšlienka v ňom skrsne, keď prechádza okolo domu, v ktorom vyrastal. Dnes tam bývajú Valcosovci a ponuke 250-tisíc dolárov za to, že Drew s nimi prežije sviatky, aké si vždy predstavoval, neodolajú.

Podľa Jamesa Gandolfiniho, ktorý stvárnil otca rodiny, nakrúcať sa začalo bez dokončeného scenára, čo spôsobovalo časový sklz, omeškania a neustále hádky medzi hercami a filmovým štábom. Väčšina scén je výsledkom improvizácie.

Ben Affleck v komédii Ako prežiť Vianoce (2004). (zdroj: OUTNOW.CH)

Čím väčší stromček, tým lepšie

Bojkotovať Vianoce je na malomestskom americkom predmestí takmer nemožné. Vysvietené domy, pred nimi svetielkujúce soby, Santovia visiaci z okien, to nie sú len scény z filmov - skutočné ulice vyzerajú rovnako. Komédia Vianoce naruby si práve z toho robí posmech.