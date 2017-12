Gitarou vojnu nezastavíte, hovoria bosnianski hudobníci

Dubioza Kolektiv si dobre pamätá vojnu v Juhoslávii. Domá hrá v mestách, kde je najviac konfliktov

13. dec 2015 o 18:56 Marek Hudec

Prečo dostane osem rokov väzenia zakladateľ pirátskej stránky a oveľa menej vojnový zločinec z bývalej Juhoslávie? Pýta sa populárnou pesničkou bosnianska kapela Dubioza Kolektiv. BRANO JAKUBOVIĆ a jeho kolegovia hudobníci miešajú v tvorbe mnohé žánre, rock aj reggae, dôležitejšie je však pre nich diskutovať o spoločenských problémoch, segregácii v školách či o pasoch pre deti. V sobotu vystúpili v bratislavskom KC Dunaj.

video //www.youtube.com/embed/EuQLMXyGQOE

Mali ste populárnu pesničku o zrušenej pirátskej stránke Pirate Bay. Aký je váš postoj k slobodnému internetu?

„Myslíme si, že ľudia by nemali sedieť vo väzení len preto, že využívajú dáta. V najbližších rokoch bude zrejme prebiehať búrlivá diskusia o tom, ako upraviť autorské práva pre digitálny vek.“

Chcete, aby bolo všetko na internete zadarmo?

„Nie všetko, ale mala by o tom prebiehať demokratická diskusia. Za čo by sme platiť mali a za čo nie. V západných krajinách politici tvrdia, že všetko má svoju cenu. Na druhej strane tá cena nemôže byť rovnaká medzinárodne, lebo ani platy nie sú rovnaké. Nie je to spravodlivé.“

V Spojených štátoch platia pre pirátov prísne zákony, Slováci zasa zrejme veľa sťahujú, ale málo o tom verejne hovoria. Ako je to v Bosne?

„My sťahujeme veľa a aj sa k tomu priznávame. Deezer a Spotify sú zrejme prvými riešeniami tohto problému. Zrušenej stránke Pirate Bay sme však venovali pesničku preto, že jeden z jej zakladateľov dostal osem rokov väzenia za porušenie autorských práv, kým vojnový zločinec z bývalej Juhoslávie dostal oveľa kratší trest a ešte aj v lepších podmienkach.“