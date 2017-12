Tarzana znova sfilmovali. Naozaj to bolo nutné?

Budúci rok opäť ožijú známe filmové príbehy. Pozrite si najnovšie filmové a seriálové ukážky.

13. dec 2015 o 21:46 Dávid Tvrdoň

Legenda o Tarzanovi

(The Legend of Tarzan)‬

Je ťažké tešiť sa na nového Tarzana, keď divákovi ani ukážka neponúka zásadný dôvod na radosť. Epické zábery a známi herci dnes už nestačia Možno jediným dôvodom aspoň trochu sa na tento pripravovaný remake tešiť je režisér David Yates, ktorý stojí za poslednými štyrmi epizódami Harryho Pottera. Do kín príde budúci rok v lete.‬

video //www.youtube.com/embed/Aj7ty6sViiU

‪Správni chlapi‬

‪(The Nice Guys)‬

‪Dôvodov na radosť je pri tomto projekte niekoľko. Režisér Shane Black je známy tvorca dobrých akčných filmov. Písal scenár k Smrtonosnej zbrani alebo Poslednému skautovi a režíroval tretieho Iron Mana a predtým Kiss Kiss Bang Bang.‬ Herci Ryan Gosling a Russell Crowe vytvoria komickú dvojicu, ktorá bude pátrať po stratenom dievčati.

video //www.youtube.com/embed/TGic0zh8LA4

Kamoš Obor

‪(The BFG)‬

Nový rodinný fantasy film Stevene Spielberga je natočený na motíve knihy známeho spisovateľa Roalda Dahla (Fantastic Mr. Fox, Charlie a továreň na čokoládu). Viac asi netreba dodávať, len sa tešiť na júl 2016.

video //www.youtube.com/embed/VA6kCaxaTlk

‪Ninja korytnačky 2‬

‪(Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows)

‬Michael Bay ako producent zastrešuje aj pokračovanie fiaska menom Ninja korytnačky z roka 2014. V pokračovaní dostane ešte viac priestoru počítačová animácia a filmová logika pôjde ešte viac do úzadia.

video //www.youtube.com/embed/3CKgLNGfdSM

Grimsby

‪(The Brothers Grimsby)‬

‪Ak ste chceli vidieť herecké duo Mark Strong a Sacha Baron Cohen v jednom filme, na jar budúceho roka sa vám splní sen. Ukážka sľubuje veľa akcie a nebude chýbať ani humor. Zostáva len veriť, režisér Louis Leterrier nesklame.‬

video //www.youtube.com/embed/_YtclB_02wA

X-Men: Apokalypsa

‪(X-Men: Apocalypse)‬

‪Obnovenie série X-Men pokračuje ďalším dielom s rovnakými predstaviteľmi mutantov a pôvodným režisérom (Bryan Singer). V kinách už budúci rok v máji.‬

video //www.youtube.com/embed/N0io2w_6vT8

Kubo a dve struny

‪(Kubo and the Two Strings)‬

‪Nový animovaný film vyzerá originálne a atmosféricky. Hlasy hlavným postávám požičali Matthew McConaughey, Charlize Theron, Rooney Mara a Ralph Fiennes. Premiéra v našich kinách zatiaľ nie je ohlásená, svetová bude v auguste 2016.‬

video //www.youtube.com/embed/7S1F8VJZgrk

Tiger a drak 2

(‪Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny‬)

‪Netflix vo februári prinesie pokračovanie kultovej snímky Tiger a drak. Ak ste fanúšikom bojových umení, toto si isto nenechajte ujsť.‬

video //www.youtube.com/embed/WdhvxJZDqzU

‪Making A Murderer‬

Dokumentárna séria od Netflixu sa bude zaoberať prípadom Stevena Averyho. Odsúdili ho na desať rokov za zločin, ktorý nespravil. Potom ho odsúdili za vraždu, ktorú vykonal. Seriál nemá slovenský preklad, ale pravdepodobne by znel Ako sa vyrába vrah.

video //www.youtube.com/embed/qxgbdYaR_KQ

‪Anesthesia‬

‪Ukážka na nový film herca a režiséra ‬Tima Blake Nelsona je krásne zostrihaná, ale o deji nepovie nič. Neukazuje ani nič originálne, no zatiaľ snímku nebudeme zatracovať. Stále môže ísť o slušnú a dobre natočenú drámu. No nemusí. Dozvieme sa začiatkom budúceho roka.