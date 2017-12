Omamná hudba Sigur Rós ladí k zašumeným čiernobielym obrazom

Film o islandskej kapele je prípravou na ich prvý slovenský koncert, svoju premiéru u nás má aj mladá virtuózka Alexandra Soumm.

15. dec 2015 o 0:00 Marek Hudec, Monika Grešová

Sigur Rós: Inni

FILM / Kino Lumiére, Bratislava 20.30

O tom, že hudba islandskej kapely Sigur Rós dobre ladí s obrazom, sme sa presvedčili v seriáli Hra o tróny, v Simpsonovcoch alebo pri projekte Valtari, kde si hudobníci objednali od svetoznámych umelcov videoklipy k ich skladbám. Okrem toho kapela predtým ešte vydala dva koncertné filmy.

Ten prvý Heima z roku 2007 hudobníkov ukazoval počas malých, intímnych koncertov na pozadí domácej scenérie – v opustených islandských bunkeroch či kaviarňach. Novší projekt Inni však už vznikal na veľkom londýnskom pódiu Alexandra Palace.

Film, ktorý mal pred štyrmi rokmi premiéru na festivale v Benátkach, ohlásili Sigur Rós v čase, keď sa kapela vrátila z prestávky – jej spevák Jónsi sa vtedy venoval sólovej kariére a ostatní rodinám. S Inni ohlásili fanúšikom návrat na koncerty a do štúdia.

Magazín Paste film napríklad opisuje ako klaustrofobický dokument s čiernobielymi zašumenými obrazmi a temnou, meditatívnou hudbou. Pohlcujúcu temnú vizuálnu stránku má na svedomí kanadský režisér Vincent Morriset, známy spoluprácou s kapelou Arcade Fire. Jeho Inni pripomína zábery vytiahnuté po desaťročiach zo starého archívu, experimentoval totiž s 16-milimetrovým filmom.

Krehkú hudbu vybranú z prvých piatich albumov kapely aj teraz sprevádza omamný Jónsiho spev v islandčine, prípadne vo vymyslenom jazyku vonlenska, ktorý si Sigur Rós vymysleli, aby sa slabiky lepšie triafali do rytmiky skladieb.

Dnešné premietanie v bratislavskom kine Lumiére môžeme vnímať ako prípravu na ich prvý slovenský koncert, ktorý kapela odohrá v júli na Pohode.

Marek Hudec

Alexandra Soumm

KONCERT/ Slovenská filharmónia, Bratislava 19.30

Francúzska huslistka narodená v Moskve chytila husle do ruky, keď mala päť rokov a už o dva roky neskôr absolvovala svoj prvý koncert. Nasledovalo štúdium na konzervatóriu vo Viedni a na Univerzite hudobných umení v Grazi, vystúpenia s veľkými európskymi orchestrami aj spolupráca so všetkými umeleckými zbormi BBC. Dnes, v jej dvadsiatich šiestich rokoch, sa o nej už hovorí ako o svetovej virtuózke.

Alexandra Soumm (zdroj: Balazs Borocz)

Skutočnú dušu, ktorú našla v pomalom pohybe sláka, aj svoju vášnivú a lyrickú osobnosť sa rozhodla prostredníctvom vlastnej nadácie Esperanz’Arts sprístupniť aj tým, ktorí by inak k umeniu tohto druhu nemali prístup. Deťom a ľuďom v školách, nemocniciach, väzniciach či útulkoch. Na dnešnom galakoncerte, ktorý bude vyvrcholením projektu majstrovských kurzov, vystúpi v sprievode svojho umeleckého partnera – klaviristu Ismaela Margaina. Zajtra absolvuje aj benefičný koncert pre Detskú onkológiu v Bratislave, na ktorom sa predstaví so sólistom Daliborom Karvayom.

(mog)

Vianočný punk

KONCERT/ Hudobný klub u Očka, Bratislava 19.00

Podstata hudobného zážitku netkvie vždy len v krásnych melódiách a lyrických textoch. Myslí si to aj česká skupina Sdružení rodičů a přátel RoPy, ktorá v podhubí klubovej scény búra zabehnuté mainstreamové hranice už vyše dvadsať rokov. Na sociálnej sieti hudobníci maskujú svoje žánrové zaradenie pod názvom „zakomplexovaný pop“, ich štýlu však dominuje post-punk a nájdu sa v ňom aj elementy art rocku alebo elektroniky.

Sdružení rodičů a přátel RoPy (zdroj: archív skupiny)

Ich texty sú drsné a realistické, miestami aj vulgárne, no za to úderné. Až také, že niekedy popri nich ustupuje do úzadia samotná hudobná zložka. V bratislavskom hudobnom klube dnes skupina zahrá spoločne s projektom Michala Kaščáka - Vydrapená Bužírka Punk System a vystúpi aj kapela Saténové ruky. Dať si k pravému vianočnému punču aj trocha punku, to by mohlo byť celkom fajn.

(mog)