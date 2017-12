Svet Harryho Pottera opäť ožije. Tentokrát sa bude čarovať v New Yorku

Zverejnili prvú ukážku z nového filmu podľa knihy J. K. Rowlingovej, ktorý sa bude odohrávať 70 rokov pred príbehom Harryho Pottera.

15. dec 2015 o 14:35 Dávid Tvrdoň

Snímka Fantastické zvery a ich výskyt (Fantastic Beasts and Where to Find Them) bola sfilmovaná podľa knižnej predlohy J. K. Rowlingovej, ktorá k nej napísala aj scenár. Kniha vyšla v roku 2001.

Ide o prvý diel z pripravovanej trilógie. Hlavná postava je magizoológ Newt Scamander.

“Film nie je ani predchodca ani pokračovanie Harryho Pottera, ale rozšírenie čarodejníckeho sveta. Newtov príbeh sa odohráva sedemdesiat rokov predtým, ako prišiel Harry Potter,” vyjadrila sa Rowlingová.

Režisérom je osvedčený tvorca posledných štyroch dielov Harry Pottera - David Yates. Vo filme si zahrajú Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ron Perlman alebo Katherine Waterston.

Premiéra je naplánovaná na 18. novembra 2016.