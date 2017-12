Pohoda v lete prinesie PJ Harvey, či Parov Stelar

Festival zverejnil mená siedmych hudobníkov pre ročník 2016. Pivo tentoraz zabezpečí Urpiner.

16. dec 2015 o 15:58 Marek Hudec

Jediná hudobníčka, ktorá dvakrát získala prestížnu britskú cenu Mercury Prize. Tak poznáme Polly Jean Harvey, ktorá bude jedným z headlinerov ďalšieho ročníka festivalu Pohoda. Oznámili to organizátori v stredu poobede na verejnej tlačovej konferencii v bratislavskej kaviarni Urban House.

„Snažili sme sa ju vybaviť veľmi dlho, odkedy sme začali na festival pozývať veľkých umelcov,“ hovorí šéf festivalu, Michal Kaščák pre SME. Zásluhu na tom, že ponuku teraz prijala má podľa Kaščáka manažér umelkyne, s ktorým už predtým spolupracovali. „Kvôli Pohode si Harvey predĺžila turné,“ dopĺňa.

video //www.youtube.com/embed/gDBZZ3uvimE

Tvorila za sklom

Vynikajúci posledný album PJ Harvey z roku 2011 Let England Shake hlboko zasiahol kritikov pochmúrnymi obrazmi vojny, opisom životných krutostí, či epizódami z britskej histórie, preto ho viacerí označili za najlepšiu nahrávku roku. Temné témy inšpirované básňami Harolda Pintera, či T.S. Elliota dopĺňal jej jedinečný kontraaltový hlas a hudba miešajúca rock, blues, či dokonca ruský folklór.

Na ďalší album od PJ Harvey štyri roky napäto čaká. Prvé správy o jeho nahrávaní sa objavili v januári: ak ste vtedy navštívili londýnsku galériu Somerset House, pri vchode vám vzali telefóny a zaviedli vás do pivničného priestoru, kde speváčka stála za sklom a s husľami, saxofonom a harmonikou pred očami návštevníkov tvorila nové piesne aj s dlhoročným spolupracovníkom skladateľom a producentom Johnom Parishom. Každý jej album má navyše osobitú vizuálnu stránku

V októbri na performance v Royal Albert Hall pri príležitosti vydania knihy básní zas Harvey podľa portálu Pitchfork predstavila ďalšie tri skladby inšpirované jej cestami po Kosove, Afganistane a Washingtone. Podľa denníka Guardian bude aj na novinke rozoberať súčasné geopolitické problémy.

video //www.youtube.com/embed/-BsAl6HVZ-Y

Tešíme sa, že sme doma

Festival od minulého týždňa na Facebooku zverejňoval hádanky ohľadne nových vystupujúcich a viacerí správne uhádli rakúskeho zakladateľa žánru electro swing Marcusa Füredera s prezývkou Parov Stelar, ktorý na Slovensku niekoľkokrát vystupoval so svojou koncertnou kapelou, veď pred tromi rokmi v bratislavskom klube MMC speváčka skupiny Cleo Panther: „Tešíme sa, že sme doma!“

video //www.youtube.com/embed/7MG-HFJQHr8

Ďalšie tanečné vystúpenie zas predvedie anglický drum and bassový producent Spor. Preslávil sa remixami skladieb od iných umelcov. Divoký bude nepochybne aj koncert kultovej nemeckej kapely Chicks on Speed, ktorá spolupracovala s Julianom Assangom, Yoko Ono, či s Peaches. Na koncerte chcú spolupracovať so slovenskými umelcami. „Pripravíme pre nich výber mien šikovných dizajnérov, či performerov,“ hovorí Kaščák. Okrem spomenutých festival navštívia ešte fínski K-X-P, americkí Ho99o9, holandskí My Baby, či americký raper Saul Williams.

video //www.youtube.com/embed/g_1kziD6Lec

Veľa zvyku škodí

Festival mená interpretov oznámil krátko potom, ako ukončil spoluprácu so Zlatým Bažantom, „Mali mierne iné predstavy v pokračovaní,“ vysvetľuje Kaščák. Pivo na festival tentoraz prinesie banskobystrický Urpiner, ktorý záujem o spoluprácu s festivalom prejavil už dávnejšie.

Po dvoch rokoch prestávky sa k spolupráci s festivalom Pohoda vracia kreatívna agentúra Milk, ktorá mu opäť vytvorí vizuálnu stránku. Jej riaditeľ Martin Jenča známy aj pod prezývkou Žltý pre SME vysvetľuje, že dôvodom pauzu bolo, že si potrebovali od projektu oddýchnuť.

„Ako sme sa spolu vyvíjali, zrejme sme si na seba priveľmi zvykli,“ dopĺňa. Festival majú radi, preto preň budú opäť pripravovať farebné plagáty, tie by mali podľa Jenču odrážať pestrosť, či už ľudskú alebo žánrovú.

Pohoda sa uskutoční medzi siedmym a deviatym júlom 2016 na trenčianskom letisku.