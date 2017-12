Hviezdne vojny nie sú najúspešnejšie. Ktoré filmy zarobili v dejinách najviac

Zisky filmov ovplyvňuje inflácia. Keby sme ju brali do úvahy, Avatar by v zozname najúspešnejších filmov v amerických kinách nebol.

17. dec 2015 o 12:30 Kristína Kúdelová

„Predpokladám, že ovládnem Hollywood,“ hovoril spokojne George Lucas, keď sa v roku 1976 stretol v lietadle s kolegom Francisom F. Coppolom. Vypočul si, ako sa mu komplikuje nakrúcanie drámy Apocalypse Now a potom sa bez komplexov pochválil svojím novým projektom, ktorý výrazne zmenil jeho štýl nakrúcania aj celú budúcu kariéru. Do kín chystal Star Wars, epizódu IV.

Čo vietor neodvial

Lucasova predpoveď bola sebavedome drzá, no zároveň správna. V histórii amerických kín je zatiaľ zapísaný len jeden film, ktorému sa medzi divákmi darilo viac. Business Insider píše, že keby sa do cien lístkov započítavala inflácia, ktorou americký dolár kedy prešiel a keby sa prispôsobili dnešným sumám, Star Wars by sa v rebríčku najziskovejších filmov dostal na druhé miesto – so ziskom 1, 485 miliardy dolárov.

Na ich historickom vstupe do kín zároveň vidno, ako Lucas nabúral štruktúru bežného amerického publika poprehadzoval predstavy o tom, kto tvorí najväčšiu kúpnu silu. Filmy, ktoré sa v takto upravenom rebríčku umiestnili za ním, boli ešte iného tipu ako tie, ktoré vládnu dnes. Predovšetkým, neboli naplánované výlučne pre tínedžerské publikum.

Na treťom mieste je muzikál z roku 1965 The Sound of Music (1, 188 miliard dolárov), na štvrtom E. T. Mimozemšťan (1,183 miliard). Nasleduje Titanic (1, 130 miliard), Desať prikázaní z roku 1956 (1,092 miliard), Čeluste (1,068), Doktor Živago ä(1,035), Vyháňač diabla (922 miliónov dolárov) a stará Snehulienka a sedem trpazlíkov z roku 1937 (909 miliónov).

A číslom jedna by bola klasika Odviate vetrom. Film z obdobia americkej občianskej vojny s Clarcom Gableom a Vivian Leigh má zisk vyčíslený na 1, 685 miliárd dolárov.

Odviate vetrom. Stále klasika. (zdroj: IMDB)

Filmu Avatar inflácia v rebríčkoch prospela. (zdroj: OUTNOW)

Keby sa inflácia do úvahy nebrala, rebríček najúspešnejších filmov v amerických kinách by vyzeral takto:

1. Avatar (760 miliónov dolárov)

2. Titanic (659 miliónov)

3. Jurassic World (652 miliónov)

4. The Avengers (623 miliónov)

5. Temný rytier (535 miliónov)

6. Star Wars: Skrytá hrozba (474 miliónov)

7. Star Wars (460)

8. The Avengers: Vek Ultrona (459 miliónov)

9. Návrat Temného rytiera (448 miliónov)

10. Shrek 2 (441 miliónov)

Zastaviť Lucasa sa oplatilo

Je veľmi pravdepodobné, že aspoň jeden z týchto rebríčkov sa v posledných dňoch zmení. Fanúšikovia si sami vyžiadali, aby George Lucas už Hviezdne vojny nenakrúcal, tvrdili, že ich už viac ničil, ako oživoval. A zdá sa, že mali pravdu, lebo sága naberá nový dych s režisérom J. J. Abramsom.

Epizóda VII Sila sa prebúdza sa dostáva do kín na celom svete a diváci si už stihli rezervovať štvornásobne viac lístkov, ako bol posledný rekord.

V Európe to bude možno trochu inak. Prvé správy hlási Francúzsko, pretože tam majú filmy premiéru už v stredu. Za prvý deň videlo film Sila sa prebúdza 16-tisíc päťsto divákov. To je až štvrtý najlepší výsledok za posledných pätnásť rokov. Úspešnejší bol Spider-Man III, nová bondovka Spectre a aj Lucasova epizóda III: Návrat Sithiov.