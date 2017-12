Pomóc, Vianoce! Alebo päť spôsobov, ako si spoľahlivo zruinovať Štedrý večer

Vo filme to býva zväčša zábavné. Poznáte to, jednoducho sa to stane. Z počiatočnej drobnej nepríjemnosti sa postupne začne odvíjať väčšia pohroma, až sa napokon Vianoce, radostné sviatky pokoja, premenia na hotovú katastrofu. Z filmových tutoviek si môžeme vziať aj ponaučenie.

Chaos na Vianoce (2015) mal v našich kinách premiéru koncom novembra.(Zdroj: outnov.ch)

Písmo: A - | A + 0 6 Psychológovia nás každý rok varujú. Príliš veľké očakávania a do detailov premyslené predstavy o dokonalej harmónii na Štedrý večer, to je časovaná bomba, priam naprogramovanie sklamania. Byť pod tlakom a v časovom strese neveští ani na Vianoce nič dobré. Kým sa ním opäť raz necháme strhnúť, zaradiť do programu preventívne filmové opatrenia nemusí byť zlý nápad. Najmä, ak sa skúsime poučiť z chýb, ktoré nás vo vianočných komédiách dokážu rozosmiať. Zopár tutoviek môže poslúžiť ako predvianočná rekapitulácia. 1. Stromček Aj Rowan Atkinson vo svojej vrcholnej forme v krátkom filme Veselé Vianoce, Mr. Bean! (1992) spravil tú chybu, že si obstaranie stromčeka nechal na poslednú chvíľu. Nerobte to. Pamätáte sa? Posledné dva kusy, ktoré Beanovi vyfúkli rovno pred nosom, pripomínali viac ohreblá ako voňavý symbol Vianoc. Aj keď Bean samozrejme nezaváhal a s pokojom Angličana ukradol verejný priamo z námestia, zháňanie stromčeka patrí ku stresujúcim predvianočným disciplínam. Plán B sa nemusí vyplatiť, aj keď veselej rodinke Griswoldovcov v komédii Vianočné prázdniny (1989) to spočiatku vychádzalo. Rodinná idylka pri nelegálnom výrube stromu v lese sa síce začala s menšou komplikáciou, pretože otecko Clark (Chevy Chase) zabudol doma pílu, k najhoršiemu došlo až doma. Mohutné vetvy rozbili okná a do plafónu bolo treba spraviť dieru, aby sa strom do domu vošiel. Vianočné prázdniny (1989) (zdroj: outnow.ch) Vydesená veverička spustila ďalšiu pohromu, keď z útrob hustého stromu skočila starému otcovi na chrbát a rotvajler švagra Eddieho ju riadne popreháňal. Aj keby sa vám nič z toho nestalo, riskujete 664 eur pokutu od Štátnych lesov SR bez ohľadu nato, či vytnete celý strom, alebo si odlomíte len čečinu. V krajnom prípade hrozí dokonca väzenie. Apropo, pozor aj na sviečky či elektrický skrat, stromček zhorí ako fakľa v priebehu desiatok sekúnd, najviac do minúty, rovnako rýchlo, ako zhorel napokon aj Griswoldovcom. Programové tipy: Chaos na Vianoce - ponuka kín

