Šnóra Dekel Tour vrcholí krstom nového albumu Karpatských chrbátov

Dnes koncertujú Karpatské chrbáty v Bratislave a krstia album

17. dec 2015 o 15:13

Abusus + Karpatské Chrbáty + Vrbovskí víťazi

KONCERT+KRST/ Randal Club, Bratislava 20.00

Jedna hudobná skupina je málo, dve by mohli byť, ale prečo nemať rovno tri? Každá bude iná – prvá bude hrať alternatívny rock, druhá priemyselný folklór na bizarných nástrojoch z umelohmotných rúrok, plastových fliaš a hadíc, a tretia primieša trochu elektroniky. Hlavne nech je zábava.

„S Vrbovskými víťazmi môžeš ísť hrať aj do škôlky aj do domu dôchodcov, to je taká bláznivá uchylárna, že sa hodí všade. Karpatské Chrbáty sa zo sto akcií hodia možno na dve,“ vysvetlil ich spoluzakladateľ a frontman Braňo Jobus v talkshow Pištu Vandala. Na členstvo v jeho treťom hudobnom projekte Abusus vraj môžu podľa jeho slov siahať iba abstinenti, a tak je v nej zatiaľ sám. „Je to hudobná skupina, v ktorej ide o to, aby nezaujala poslucháča.“

Práve najstaršie, tridsaťtriročné Karpatské Chrbáty dnes pokrstia svoj deviaty album Dekel. Má byť najkompaktnejší zo všetkých doterajších, kontroverzia mu však nechýba. Videoklip k jednej z jeho piesní Žlčníkový záchvat skupina natáčala na operačnej sále Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne. Pre to pred pár mesiacmi odvolali jej primára Petra Kaščáka, ktorý v klipe aj sám vystupuje.

Aktuálne turné Šnóra Dekel Tour je jednou z mála možností vidieť Karpatské Chrbáty naživo mimo festivalovej sezóny a v klubových priestoroch. Dnešný koncert je o to vzácnejší, že kapela dnes na ňom pokrstí album v spoločnosti violončelistu Jozefa Luptáka. „Nielenže album pokrstí a zahrá hrocha Karola, ale odznejú aj skladby Johanna Sebastiana Bacha. Pre ľudí to bude o to úžasnejšie, že to všetko odohrá na violončele, v ktorom žil červotoč z mojej knihy Ja nič, ja muzikant,“ pozýva na záver turné Braňo Jobus.

Monika Grešová

Dezorzovo lútkové divadlo: Ján Ošík

Premiéra / Ymca Bratislava 20.00

Komiks, horor, akčný film, punk, pokleslá baroková literatúra, to všetko je Dezorzovo lútkové divadlo pre dospelých. Vo výpravnom marionetovom westerne, ktorý dnes v premiére uvádza Kabinet bábkového divadla v budove bratislavskej Ymcy, chce odhaliť najväčšie národné zlodejstvá a lúpeže tisícročia.

Tak sa pod paľbou dramatizácie ocitol Jánošík. Teda presnejšie Ján Ošík. Tvorcovia oprášili známu ľudovú legendu a chcú ju predstaviť v novom svetle. Ich príbeh zbojníka, ktorý bohatým dal a chudobným dával, sľubuje napätie, zlovestné dobrodružstvo aj neľahkú erotiku, a to všetko zaklínané čiernym humorom a politicky nekorektnou satirou. Čo nového sa dozvieme? Vraj zistíme, ako málo toho vieme o našich dejinách. A bude v tom aj čosi tajného o skutočnej identite nášho národného hrdinu.

(zdroj: ARCHÍV DIVADLA)

Dvorní tvorcovia pozoruhodného spoločenstva zinscenovali už svoju trinástu hru v poradí. Jej autorom je spisovateľ Agda Bavi Pain. Ako tvrdí, nové spracovanie Jánošíka je preňho témou už viac ako desať rokov, pôvodne však na príbehu pracoval ako na filmovom námete. „Lútkový“ Ján Ošík je politickým obrazom nášho najväčšieho národného hrdinu a zloducha zároveň.

„Režisér Gejza Dezorz si na to po rokoch spomenul a oslovil ma, či by som z toho nechcel urobiť látku pre divadlo a stvoriť tak následníka našej úspešnej hry Perún – Hrom bezbožných spred siedmich rokov,“ hovorí Agda Bavi Pain. „Náš Ján Ošík svojou životnou cestou aj výzorom reprezentuje typicky rozorvanú postavu. Hra ukazuje, že ak je národ holubičí, tak tieto holubice milujú krv a najradšej sa požierajú samy zaživa.“

(ea)