Sila sa prebudila. Jej prvou obeťou je Tarantino

Quentin Tarantino tvrdí, že Star Wars neférovo vytlačili jeho nový film 8 hrozných. Mal sa premietať na Vianoce.

17. dec 2015 o 18:18 Kristína Kúdelová

Bežná empirická skúsenosť s Quentinom Tarantinom je, že rozpráva s obrovským nadšením a ani sa pritom nestihne nadýchnuť – a je jedno, či je reč o jeho filmoch, alebo o filmoch niekoho iného. Filmy ho prosto dostávajú do dobrej nálady. Ibaže poslucháči rádia Sirius XM zažili niečo celkom iné. Quentin Tarantino opäť prestal dýchať – ale tentoraz preto, že je nahnevaný. Poriadne.

V losangeleskom kine Cinerama Dome sa mal od 25. decembra premietať jeho nový film 8 hrozných, no program predstavení sa zrazu zmenil. Namiesto westernu sa bude ešte stále premietať siedma epizóda Star Wars Sila sa prebúdza. Tarantino to rádiu prezentoval ako jasnú aroganciu Disney, ktoré Hviezdne vojny vlastní a rozhodlo sa, že všetko ostatné z kina vytlačí.

Tarantino v obklopení svojich hercov: Kurt Russell, Tim Roth a Walton Goggins. (zdroj: TASR/AP)

Sviatky budú s vojnami

Keby sme Tarantinov slovník zmierili, odcitovali by sme ho: „Vybabrali so mnou a mňa to nesmierne naštvalo.“ Moderátor rádia Sirius XM sa aj čudoval, aký je americký režisér podráždený, a on to vôbec nepopieral ani sa nesnažil upokojiť. „Toto je naozaj zlá správa,“ hovoril.

Kino Cinerama Dome je pre neho veľmi dôležité, v rozhlase rozprával o tom, že dobre pozná jeho postavenie, keďže v Los Angeles roky žije. Sviatočné premietanie jeho westernu tam teda malo byť udalosťou. Že sa to nestane, za to kino neviní, viní za to Disney. Ono sa vraj začalo vyhrážať sieti kín Arclight Cinemas, kam Cinerama Dome patrí. Za to, že chce dodržať zmluvu o premietaní 8 hrozných. „Disney povedalo: Chcete dodržať zmluvu? Potom vám nedovolíme, aby ste premietali Star Wars - najlepší film všetkých čias – v žiadnom z vašich kín,“ opisuje situáciu Tarantino.

Hollywoodsky Deadline má však trochu iné informácie.