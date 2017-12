Vybrali sme najlepšie albumy roka 2015

Za dvanásť mesiacov zaujali najviac rozchody, retro a exotika.

18. dec 2015 o 16:28 Kristína Kúdelová, Tomáš Prokopčák, Dominik Holič, Marek Hudec, Dávid Tvrdoň, Renáta Zelná, Eva Andrejčáková, Zuzana Kepplová

Björk - Vulnicura

Jej koncert bol emotívnym vrcholom festivalu Pohodu, aj keď do tváre sme Björk nevideli. Väčšinou nových skladieb opisovala proces liečby po rozpade dlhoročného vzťahu. Atmosféru na jej Vulnicure vytvárajú hlavne krehké sláčikové melódie, nepredvídateľné rytmy a precítený hlasový prejav. Je to melodramatické, smutné, aj očisťujúce. (mh)

video //www.youtube.com/embed/YGn1pJIpZw8

Deerhunter: Fading Frontier

Deerhunter patrí medzi kultové kapely najmä vďaka svojim zádumčivým piesňam. Siedmy album indie rockovej skupiny z Atlanty patrí medzi ich najpopovejšie, no zároveň si udržali vlastného ducha a originalitu. Ak ich hudbu nepoznáte, toto je album, s ktorým by ste mali začať. Akonáhle vás pohltí, začnete objavovať aj predošlú tvorbu. (dt)

video //www.youtube.com/embed/UCVWrqxyt3Y

Sufjan Stevens - Carrie and Lowell

Osobnou témou zaujal aj pesničkár Sufjan Stevens, ktorý sa na novinke vzdal svojho konceptu vyrozprávať históriu každého amerického štátu a namiesto toho sa zahľadel do rodinného archívu, do problematického vzťahu so svojou mamou trpiacou duševnou chorobou. Jeho cesta za prijatím minulosti sa ukázala byť mimoriadne obohacujúca a dojemná. (mh)

video //www.youtube.com/embed/jkkpHDX_Cvg