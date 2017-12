Tichým bičom pokračuje séria komorných kontroverzných hier

SND uvádza hru o Milovi Urbanovi, v Slovenskej filharmónii zaznie Strauss aj Schubert, v Nu Spirit Clube rozbehne svoju párty vydavateľstvo Slnko records.

18. dec 2015 o 13:26

Modrý salón: Tichý bič

Divadelná premiéra / Modrý salón SND 19.30

Nová hra Jany Juráňovej odhaľuje kontroverznú minulosť jedného z našich najväčších spisovateľov

Nevieme, prečo by sme nemohli zahriaknuť ľudí hoci v kňazskom rúchu, ktorí by sa zahrávali s našou slobodou, ktorí by koketovali s politickými koncepciami pre nás nebezpečnými. Ako to pán prezident zdôraznil, našou úlohou je bedliť nad jednotou národa. Aj keby sa to niekomu nepáčilo, v takýchto veciach nebudeme váhať...

Písať v takomto radikálnom duchu bolo v roku 1940 u nás príznačné. Po boku fašistického diktátora stáli, žiaľ, telom aj dušou tisícky občanov Tisovho slovenského štátu. O tom, že takýto postoj velebil jeden z najvýznamnejších predstaviteľov modernej slovenskej literatúry, sa verejne hovoriť dá, a predsa sa veľmi nehovorí.

Bol to Milo Urban, ktorý ako hlavný redaktor denníka Gardista stál za kvetnatými článkami, šokujúcimi dnes svojou mierou a hustotou zloby, nenávisti voči inakosti, najmä voči Židom, Čechom, Maďarom, Rómom.

Prečo sa uznávaný spisovateľ s vycibreným literárnym zmyslom pre jemnosť, vtip a sebairóniu, autor takého románu ako Živý bič, ktorý v Čechách v tridsiatych rokoch vyšiel až v piatich vydaniach, vôbec zaoberal ideológiou? Stálo mu za to skákať podľa tichého biča Alexandra Macha? Prečo musel emigrovať?

Tieto otázky už roky omínali spisovateľku a dramatičku Janu Juráňovú. Po viacerých jej divadelných hrách, v ktorých nanovo objavovala životy a diela významných slovenských autorov a autoriek, siahla práve po Milovi Urbanovi. Na základe štyroch kníh jeho pamätí napísala hru Tichý bič. Nahliadla v nej do intímnej, no kontroverznej kuchyne spisovateľa na nútenom dôchodku, po boku ktorého až do konca života stála jeho oddaná manželka.

V snahe pochopiť súvislosti vstupuje jedného dňa do ich tandemu mladý novinár. Prijme autorovo vyvinenie? V hlavných úlohách komornej inscenácie, zaradenej do série Modrý salón SND, sa predstavia Božidara Turzonovová, Ján Gallovič a Branislav Deák.

Eva Andrejčáková

Schubert, Strauss

KONCERT/ Slovenská filharmónia, Bratislava 19.00

Brieždenie, prechádzka popri potoku, nebezpečenstvo alpských vrcholov aj ticho pred búrkou - to všetko zašifroval Richard Strauss do niekoľkých hudobných epizód, ktoré fascinujú aj po sto rokoch od ich vytvorenia. Okrem monumentálnych obrazov lúk a lesov však do svojej Alpskej symfónie vložil aj osobné vyznanie – prírode, hudbe aj životu.

(zdroj: SF)

Kreatívny potenciál tohto diela dnes zoberie do rúk dirigent Juraj Valčuha, ktorý si svojou charizmou, mladistvou energiou a vášnivým prežívaním každého tónu stihol získať už celý rad svetoznámych orchestrov.

Dirigoval v New Yorku, Paríži, Berlíne a v mnohých ďalších mestách, v súčasnosti šéfuje turínskemu orchestru a chystá sa napríklad na turné s Bamberskými symfonikmi či na spoluprácu so Švédskym rozhlasovým orchestrom. Pod jeho vedením dnes filharmonici zahrajú okrem Straussovej Alpskej symfónie aj Symfóniu č. 3 D dur od Franza Schuberta.

(mog)

Slnko Spirit

KONCERT / Nu Spirit Club, Bratislava 19.00

Hudobné vydavateľstvo Slnko Records druhý raz na jednodňovom festivale predstaví výber svojich intepretov. Z tých, ktorí vydali nahrávku za posledných dvanásť mesiacov, vystúpi folkový spevák Archívny chlapec, rocková kapela Hviezda, Korben Dallas či Longital.

(zdroj: ARCHÍV SLNKO RECORDS)

Festival vznikol z nápadu rozšíriť výročné posedenie skamarátených muzikantov aj pre poslucháčov. „Chceme našim fanúšikom vrátiť ich podporu,“ hovorí zakladateľka vydavateľstva a speváčka Shina.

Okrem toho vydavateľstvo zverejnilo aj kompiláciu skladieb z ôsmich nahrávok, ktoré v uplynulom roku vydali – môžete si stiahnuť zdarma na stránke Slnko Records. Na vstupom na festival zaplatíte pätnásť eur.

(mh)