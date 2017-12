Aj Belmondo bol raz na sociálke

Milovaný francúzsky kaskadér si nikdy neublížil, akurát bol občas bez práce. Pozrite si jeho film Zviera

19. dec 2015 o 21:30 Kristína Kúdelová

Zviera

Sobota ČT 1 22.30

Len pred pár dňami sa všade na svete písalo, že Alain Delon má osemdesiat rokov. A Česká televízia to oslavuje tým, že už nejaký čas vysiela filmy s Belmondom.

Správne. Alain Delon nemohol spávať z obavy, že nejaký herec môže byť populárnejší ako on. Respektíve, nie nejaký. On veľmi dobre vedel, koho sa bojí a kto ho vo francúzskych anketách popularity nekompromisne necháva vždy na druhom mieste.

Jean-Paul Belmondo mal možno výhodu v tom, že sa takýmito obavami netrápil, nebol taký zameraný na svoj filmový imidž, bez problémov sa vrhal do ľudových komédií a s noblesou potvrdzoval, že Francúzsko je krajinou klaunov. V komédii Zviera hrá kaskadéra, takého spokojného so sebou samým, že ani nepočíta s tým, že si niekedy môže ublížiť. Ale ublíži si, zostane bez stabilnej práce a musí rozmýšľať nad tým, ako si zabezpečí nejaký zárobok. „Vy neviete, kto som?“ pýta sa so zvyškami pýchy. „Predsa ten, kto vo filme Savana v ohni skákal z baobabov!“ Záchranné ponuky reklamných agentúr, aby v prezlečení za gorilu robil promo cestovinám Panzani, veľa peňazí nesľubujú - musí sa znížiť ešte nižšie. Drankať peniaze zo sociálneho systému.

Zviera napísal a zrežíroval Claude Zidi, klasický reprezentant kinematografie, ktorá dokázala hravo konkurovať americkým akčným a komediálnym filmom a popritom aj šarmantne ironizovať a parodovať vlastnú krajinu. Francúzsko si kedysi vyrobilo povesť milovníka socialistických ideí a možno preto je aj jedným z vrcholov filmu scéna, v ktorej sa Jean-Paul Belmondo vydáva za mentálne postihnutého otca siedmich detí a neviem celkom zakryť radosť z toho, ako mu sociálni úradníci idú vyplatiť tisícky frankov na ruku.

Počas svojej kariéry mával Belmondo špeciálne honorárové príplatky - za kaskadérske kúsky, ktoré v zásade nakrúcal bez pomoci dvojníkov. Je až zázrak, že sa mu pritom nikdy nič nestalo a že v apríli mohol relatívne vo forme osláviť osemdesiatdva rokov.