Deň nezávislosti sa vráti a mimozemšťania tiež

Po dvadsiatich rokoch príde do kín pokračovanie známeho akčného sci-fi filmu. Pozrite si najnovšie filmové ukážky.

21. dec 2015 o 0:03 Dávid Tvrdoň

Deň nezávislosti: Nový útok

(Independence Day - Resurgence)

Druhý najznámejší film režiséra Rolanda Emmericha sa dočká po dvadsiatich rokoch pokračovania. Will Smith sa vo filme neobjaví, pretože sa nedohodol so štúdiom na honorári. V snímke sa ale objaví asi polovica pôvodných hercov vrátane Billa Pullmana alebo Jeffa Goldbluma. V kinách koncom júna 2016.

video //www.youtube.com/embed/LbduDRH2m2M

Star Trek: Do neznáma

(Star Trek Beyond)

V roku 2009 J. J. Abrams oživil sci-fi sériu Star Trek a budúci rok príde v lete do kín už tretí film s novým obsadením. Podľa ukážky to vyzerá na rovnaký humor a veľa akcie, takže fanúšikovia prvých dvoch dielov sa môžu predbežne tešiť.

video //www.youtube.com/embed/XRVD32rnzOw

Sherlock: The Abominable Bride

Sherlock v podaní Benedicta Cumberbatcha sa v prvom diely štvrtej série vráti do viktoriánskej éry už prvého januára.

video //www.youtube.com/embed/ymanCg5kncE

Fantastické zvery a ich výskyt

(Fantastic Beasts and Where to Find Them)

Harry Potter sa síce nevráti, ale J. K. Rowlingová spolupracuje na novej sérií filmov o čarodejníckom svete. Režisérom je osvedčený tvorca posledných štyroch dielov Harry Pottera - David Yates. Vo filme si zahrajú Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ron Perlman alebo Katherine Waterston.

video //www.youtube.com/embed/Wj1devH5JP4

Storks

Zatiaľ nevieme, o čo presne pôjde v novom animovanom filme od tvorcov Lego príbehu, ale ako názov a krátka ukážka z filmu prezrádzajú, bude to o bocianoch a deťoch. K nám sa pravdepodobne dostane na jeseň budúceho roka.

video //www.youtube.com/embed/tF6jd0-xRrI

Whiskey Tango Foxtrot

Nová komédia s Tinou Fey v hlavnej úlohe vyzerá podľa ukážky naozaj vtipne. A vtipných komédií je v kinách čím ďalej, tým menej. Kritici však vyčítajú, že humor je založený len na stereotypoch z blízkeho východu.

video //www.youtube.com/embed/dxAcIWDi8ps

High-Rise

Príbeh novely spisovateľa J. G. Ballarda zobrazuje život v ultramodernom mrakodrape v roku 1975, ktorý vytvoril bohatý architekt. Poschodia reprezentujú triedy spoločnosti - čím vyššie poschodie, tým lepší život. Zatiaľ nie je známy dátum premiéry, ale ukážka vyzerá veľmi atmosféricky a herecké obsadenie je zložené z top mien Hollywoodu, takže na túto snímku budeme budúci rok striehnuť s napätím.

video //www.youtube.com/embed/XRBeZGYisLg

Bohovia Egypta

Ak by sme mohli súdiť len podľa ukážky, tento film bude s veľkou pravdepodobnosťou zlý. Posúďte sami. V našich kinách už budúci rok vo frebruári.