Slobodná Európa už štvrtý rok na Štedrý večer o polnoci koncertuje.

23. dec 2015 o 0:24 Kristína Kúdelová, Eva Andrejčáková

Rockeri zachraňujú Bratislavu pred vianočnou blamážou

24. decembra

Randal, Bratislava 24:00

Medzi jednou a druhou majú zvukovú skúšku. Rozídu sa domov, navečerajú sa, rozdajú si darčeky, uspia deti. A potom si oblečú svoje rockerské kostýmy a vyrazia do mesta. Skupina Slobodná Európa už štvrtý rok na Štedrý večer o polnoci koncertuje.

"Navrhol nám to bývalý manažér," vysvetľuje basgitarista Martin Žumo Zimányi. "Vravel nám, chalani, ľudia nemajú kam v Bratislave ísť. Najedia sa, zahrajú sa s deťmi a potom už len celý večer pozerajú do telky. Skúste im zahrať! Tak sme to teda vyskúšali."

Vraj s miernymi obavami, nikto v kapele by sa nestavil, že koncert bude plný. Ale bol. "Zistili sme, že je to veľmi dobrá akcia," hovorí Žumo. "Je to aj stretnutie kamarátov, pretože sa prídu pozrieť aj hudobníci, s ktorými sa cez celý rok nevieme stretnúť, pretože každý hráme v rovnakých termínoch, len na iných miestach. Lenže na Vianoce sa nikde nič nedeje, nikto nehrá - všetci teda prídu na Slobodku."

video //www.youtube.com/embed/b5DfoTm59ZA

Tento rok sa kapela rozhodla pozvať aj hostí. Predpokladá, že okolo pol jedenástej večer sa už v klube Randal publikum zíde, dá si nachystané varené víno, porozpráva sa medzi sebou a o jedenástej bude pripravené vypočuť si Romanes, sólový projekt gitaristu z Iné kafe Hula. "Sme z jeho kapely nadšení," hovorí Žumo. "Pol hodinku zahrajú a presne o pol noci už pôjdeme my. Zábava bude do rána."

Len s jedným bodom programu si nie je istý. Myslí si, že by bolo dobré, keby sa pauzy medzi vystúpeniami vypĺňali vianočnými songami Franka Sinatru. Ešte sa kolegov nespýtal, netuší, ako zareagujú.

Slobodná Európa mala tento rok presne taký rok ako každý rok. Celý čas hrala po kluboch, leto strávila hraním na festivaloch. Premierne šesťdesiat koncertov za rok. Martin Zimányi hovorí, že to by sa už malo zmeniť, vraj sú už trochu starí, lepšie bude, keď budú mať jedno ucelené turné na jar, jedno na jeseň. A na Vianoce - už len Vianoce v Randale. Deti im pomaly rastú, čoskoro ich už nebudú musieť ani uspávať, všetky budú v publiku.

Kristína Kúdelová

Jesus B-day bash

Tanečný večer / Nu Spirit Bar Bratislava, 24. decembra o 21.00

Ježiš síce podľa najnovších vedeckých zistení vyzeral celkom inak ako tento na obrázku, ale buďme na Štedrý deň verní jeho postmodernému obrazu slušného bossa a v duchu tradícií sa oddajme aktívnemu nočnému odpočinku.

S plnými bruchami a taškami gramcov sa aj na v tento večer vyberie dvojka Tomáš Sloboda a Kinet do bratislavského Nu Spirit Baru, aby nám spríjemnili sviatky svojou vinylovou selekciou.

A ak vydržíte pobyt v bare až do piatkového prvého vianočného sviatku, rovno sa dočkáte začiatku HansMusic indoor festivalu, ktorý potrvá až do nedele. Dj Hans bude na ňom po tri dni zlepšovať náladu. Domáci upozorňujú, že ich rezident je jedným z najviac nedocenených lokálnych DJov. „A pritom každý, kto zažil akciu pod jeho taktovkou, vie, že jeho mixy dokážu roztancovať aj mŕtveho,“ odkazuje šéf baru Rado Tomek. Potrebujete to, tak neváhajte.

Luskáčik

Balet / Historická budova SND Bratislava nedeľa 27. decembra o 17.00

Symfónia detstva, to je Čajkovského Luskáčik, ktorý má svoje jedinečné čaro vždy počas vianočných dní. Rozprávkový balet v dvoch dejstvách na motívy adaptovanej Hoffmannovej poviedky napísal najslávnejší ruský romantický skladateľ v roku 1892, na sklonku svojho života. Bol vtedy zlomený prerušeným dlhoročným priateľstvom mecenášky Madame von Meckovej a možno aj preto vložil do svojej poslednej baletnej hudby toľko krásnych a láskyplných snových melódií. Luskáčik patrí spolu s jeho Spiacou krásavicou a Labutím jazerom k vrcholom svetového baletného repertoáru.

Rozprávkovú cestu vianočným príbehom uviedlo SND po prvýkrát pred takmer 90 rokmi a odvtedy ho má takmer nepretržite v repertoári. Poslednú verziu choreograficky naštudovali Rafael Avnikjan a Jozef Dolinský a malých aj veľkých poteší hneď prvú nedeľu po sviatkoch.

