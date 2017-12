Hermiona mala byť černoška, tvrdí Rowlingová

V Londýne sa chystá sa nová divadelná verzia Harryho Pottera, Hermionu bude hrať tentoraz čeroška.

22. dec 2015 o 16:34 Marek Hudec

BRATISLAVA. „Má hnedé oči, kučeravé vlasy a je veľmi múdra. To, že je to beloška, som nikdy nenapísala,“ napísala na Twitteri spisovateľka J. K. Rowlingová. V London's Palace Theatre sa chystá divadelná hra, ktorá bude obrazom Harryho Pottera a jeho kamarátov v dospelom veku. A ona obhajuje jeho obsadenie.

Niektorých fanúšikov jej knižných príbehov to, naopak, šokovalo. Najmä, že do roly čarodejníkovej najlepšej kamarátky Hermiony tvorcovia hry nečakane obsadili herečku tmavej pleti Nomu Dumezweniovú.

Prekvapilo to aj preto, že rovnakú postavu si v sérii filmov zahrala beloška Emma Watsonová a autorka knižných príbehov nikdy predtým nenaznačila, že by filmári spravili chybu.

Na druhej strane, postava Hermiony bola v knihách často vystavovaná šikane, niektorí spolužiaci ju vnímali ako menejcennú. O farbe jej pleti sa ani v týchto prípadoch Rowlingová nezmienila, dôvodom posmeškov bol vtedy jej „nečistý pôvod“, teda že v príbehu nepochádzala z čarodejníckej rodiny.

Že si Hermionu zahrá teraz herečka čiernej pleti, teda môžeme vnímať ako metaforu. A možno sa tým len Rowlingová snaží svoj fantazijný svet obohatiť o minority. Veď aj to, že riaditeľ čarodejníckej školy Dumbledore je gay, sme sa dozvedeli od autorky dávno potom, ako všetky epizódy ságy vyšli knižne.

Dumezweniová vystúpi ako Hermiona v hre Harry Potter: The Cursed Child, dvojdielnom pokračovaní príbehov, ktoré bude možné vidieť len v divadle. Napísal ju podľa Rowlingovej poviedky autor seriálu Skins a drámy This is England Jack Thorne.

Dej začína devätnásť rokov po udalostiach knihy Dary smrti, Harry a jeho syn Albus budú čeliť temnej hrozbe z minulosti. Prvé lístky vypredali za pár hodín. Hrať sa začne 7. júna.