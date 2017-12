Najpreplácanejším hollywoodskym hercom je Johnny Depp

Rebríček zverejnil magazín Forbes.

23. dec 2015 o 16:45

BRATISLAVA. Najpreplácanejším hollywoodskym hercom je podľa magazínu Forbes Johnny Depp. Podľa redaktorov spomínaného magazínu jeho posledné tri snímky, ktoré mali premiéru do 1. júna 2015, zarobili v priemere odhadom iba 1,20 dolára na každý dolár, ktorý filmové spoločnosti zaplatili 52-ročnému hercovi.

Išlo predovšetkým o snímky Transcendencia (2014) a film Charlie Mortdecai (2015), ktorý redaktori Forbes označili za desiaty najmenej ziskový film tohto roka.

Rodák z Owensboro v štáte Kentucky pritom vlani v rovnakom rebríčku obsadil druhú priečku s návratnosťou 4,10 dolára za každý vyplatený dolár.

Redaktori Forbes pri zostavovaní rebríčka nebrali do úvahy animované filmy, snímky, v ktorých dotyční herci a herečky stvárnili iba malé úlohy, alebo filmy, ktoré premietali v menej než 2000 kinách.

Druhá priečka v tohtoročnom rebríčku patrí Denzelovi Washingtonovi s návratnosťou 6,50 dolára na každý vyplatený dolár. Za ním nasledujú Will Ferrell (6,80 dolára za každý vyplatený dolár) a Liam Neeson (7,20 dolára za každý vyplatený dolár).

Prvú päťku uzatvára Will Smith s návratnosťou 8,60 dolára na každý vyplatený dolár. Tento rok sa do prvej desiatky nedostala ani jedna herečka. Redaktori nebrali do úvahy herečky a hercov, pokiaľ sa od 1. júna 2014 neobjavili v aspoň jednom filme spĺňajúcom spomínané kritériá.