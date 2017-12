Radiohead zverejnili odmietnutú skladbu k novej bondovke

Pozrite si, čo zaujímavé sa udialo v kultúre tento týždeň.

27. dec 2015 o 17:07 Monika Grešová

Časopis Forbes zverejnil zoznam najziskovejších hercov v roku 2015. Kraľuje mu Chris Evans, ktorý filmovým štúdiám dokázal na každom vyplatenom dolári zarobiť dalších takmer 182 dolárov. Za ním nasleduje herečka Mila Kunis, Scarlett Johansson a Gwyneth Paltrow, v prvej desiatke sa umiestnil aj Vin Diesel či Chris Hemsworth.

Festival Colours of Ostrava odkryl meno ďalšieho budúcoročného headlinera. Je ním anglický pesničkár Passenger, ktorý v auguste vystúpil aj v Bratislave. Pripojí sa tak k už avizovaným umelcom ako Caro Emerald, Slowdive, The Unthanks alebo My Baby.

video //www.sme.sk/vp/32901/

Anglická rocková skupina Radiohead zverejnila skladbu, ktorá bola pôvodne zložená ako titulná pieseň k najnovšej bondovke Spectre. Keďže nakoniec dostala prednosť skladba od speváka Sama Smitha, skupina pieseň s rovnomenným názvom Spectre zadarmo sprístupnila aspoň svojim fanúšikom.

Líder írskej kapely U2 Bono vystúpil na Štedrý deň v uliciach Dublinu. Zapojil sa tak do každoročnej dobročinnej akcie na pomoc ľuďom bez domova. Spolu s ním sa na ulici predstavil napríklad aj hudobník Hozier, spevák Ronan Keating či líder formácie The Frames Glen Hansard.

Na Štedrý deň uviedli slovenské kiná tri nové filmy. Silný príbeh o vzťahu medzi chlapcom a orlom s názvom Králi hôr, komediálny režisérsky debut Jiřího Mádla Padesátka a animovaný film Žabiak Ribit.