Fenič otvorí výstavu svojich fotografií z Formanovho nakrúcania v New Yorku

11. apr 2005 o 17:08 TASR

Bratislava 11. apríla (TASR) - Zakladateľ prehliadky Febiofest Fero Fenič otvorí v utorok v Českom centre výstavu svojich fotografií pod názvom Ragtime 1980.

Kolekcia 14 fotografií zachytáva nakrúcanie filmu Ragtime režiséra Miloša Formana podľa rovnomennej literárnej predlohy E. Doctorowa v uliciach New Yorku pred 25 rokmi. Fenič hovorí, že fotografie vznikli úplnou náhodou, keď sa zhodou okolností ocitol v New Yorku a zistil, že tam je aj Forman. Produkcia Feničovi dovolila fotografovať aj preto, lebo sa domnievala, že ide o blízkeho priateľa režiséra, keďže obaja filmári hovorili rovnakým jazykom. "Mal som obyčajný foťák Flexaret, ktorý som dostal ako svoj prvý v štrnástich rokoch," spomína Fenič. Na druhý deň Miloš Forman zistil, že o niekoľko ulíc ďalej natáča aj Francois Truffaut, tak sa Fenič dostal na "pľac" aj k nemu.

Feničove fotografie ležali celé roky v jednej škatuli a až doteraz ich nikto nevidel. "Je to v podstate len reportáž jednej komplikovanej scény," tvrdí Fenič. No priatelia ho nakoniec presvedčili, že ide o svedectvo doby, ktoré by nemalo ostať navždy v tej škatuli. Výstava režiséra, scenáristu, vedúceho televíznych projektov, riaditeľa dokumentárneho štúdia a filmového festivalu Fera Feniča sprevádzala českú časť Febiofestu, teraz spestrí slovenskú časť prehliadky, ktorá sa začína dnes.

Výstava potrvá do 6. mája. Informácie TASR poskytla Petra Darovcová z Českého centra v Bratislave.