Piť či nepiť?

Čo si myslia herci o alkohole. Čo hovoril Frank Sinatra, G.B. Shaw a čo Paris Hilton?

2. jan 2016 o 9:44 Alena Štifilová

Privítať Nový rok s pohárikom šampanského je takmer povinnosť. Opiť sa je bežné, ale ako hovorí Sharon Stone, ostať triezvy, to si vyžaduje pevnú vôľu a asertivitu.

Americký novinár a spisovateľ Bill Vaughn zase pripomenul, že mladosť je, keď môžete na Silvestra ostať dlho hore. Stredný vek je, keď musíte.

Keď sa novinári Sharon Stone pýtali, ako je možné, že na svoj vek vyzerá tak dobre, odpovedala, že vďaka alkoholu. Už osem rokov nepije. Bolo to v čase intenzívnych tréningov v posilňovni, pracovala na sebe až do roztrhania a stále to nebolo ono. „Pozrela som sa na Madonnu – sme rovnako staré – a spýtala som sa svojej trénerky: ‚Čo robím zle? Zisti, čo robí ona a ja nie.‘,“ spomínala Sharon Stone pre Hollywood Reporter. Inštruktorka sa zamyslela a odvetila: „Myslím, že ona nepije žiaden alkohol.“

Vtedy 49-ročná Sharon Stone sa rozhodla tri mesiace striktne abstinovať. Výsledok a rozdiel vo výzore bol vraj obrovský. Čo ju prekvapilo ešte viac, bolo zistenie, že ľudia ju neustále nútili piť. „Boli to dookola tie isté otázky,“ hovorí. „Aký máš problém? Uvoľni sa! Prečo si nič nedáš? Ľudia začali byť nepríjemní a agresívni. Tak som si vymyslela frázu, že abstinujem, že musím byť čistá. Stal sa zo mňa fanúšik čaju, niekedy si dám aj kávu.“

Namiesto alkoholu marihuana

Sharon Stone nie je jediná hollywoodska celebrita, ktorá sa vzdala alkoholu. Ak budete na Silvestra stáť na námestí a triasť sa od zimy, myslite na slová Morgana Freemana: „Nie je nič horšie ako piť alkohol, keď je vám zima. Horúca polievka je lepší nápad, pri trávení vzniká teplo, ktoré zohreje vaše telo.“

Sedemdesiatsedemročný Freeman alkohol neuznáva, zato marihuana je jeho obľúbeným liekom proti bolesti, používa ju od roku 1977, keď si pri autonehode poranil rameno.

„Mám fibromyalgické bolesti (fibromyalgia je nezápalové reumatické ochorenie charakteristické dlhotrvajúcimi bolesťami) v ramene a jediné, čo mi pomáha, je marihuana,“ priznal toto leto v rozhovore pre The Daily Beast. „Fajčím ju, šnupem, pijem, dokonca aj jem. Alkohol nemá žiadne reálne medicínske využite, na rozdiel od marihuany, som za jej legalizáciu.“

Rovnako veľké zastúpenie majú v Hollywoode aj prívrženci divokých žúrov, alkohol je príčina a odpoveď na všetky životné problémy, vystihol jeho podstatu Matt Groening, autor seriálu Simpsonovci.

Celé sviatky opitý

Ako teda prežiť silvestrovskú noc? „Podľa správnosti, by ste mali byť celé sviatky opitý. Opitosť by mala kulminovať na Silvestra, keď budete taký opitý, že pobozkáte osobu, s ktorou ste ženatý,“ píše americký politický satirik P. J. O’Rourke.

Nedajte sa ním ovplyvniť, alkohol a drogy vás oberú o všetky emócie. To tvrdí Ringo Starr a vzhľadom na jeho životné skúsenosti mu môžete veriť. Aj anglická speváčka Jessie J tvrdí, že nie je sama sebou, keď je opitá. Preto nepije alkohol s tým cieľom, aby bola šťastná.

Výroky:

Alkohol je asi najhorší nepriateľ človeka, ale Biblia hovorí, miluj nepriateľa svojho.

Frank Sinatra, spevák

Alkohol je pre muža nevyhnutný, len vďaka nemu môže mať o sebe dobrú mienku, nenarušenú faktami.

Finley Peter Dunne, americký humorista

Alkohol je ako láska. Prvý bozk je magický, druhý dôverný a tretí rutina. Potom z dievčaťa strhnete šaty.

Raymond Chandler, americký autor detektívnych románov

Nepijem! Chuť alkoholu nemôžem ani cítiť. Na Silvestra si dám jeden pohárik a aj tak mi je zle. Vždy robím šoféra.

Kim Kardashian, hviezda reality šou

Nenávidím chuť alkoholu. Keď pijem, tak pijem Red Bull.

Paris Hilton, dedička hotelového impéria

Veľmi nerád sa zastávam drog, alkoholu, násilia a duševných porúch, ale tieto veci vždy pracujú v môj prospech.

Hunter S. Thompson, americký novinár

Ak by chceli čo i len na šesť dní odstrániť z trhu všetky drogy, nikotín, alkohol a kofeín, museli by prísť tanky, ktoré by to kontrolovali.

Dick Gregory, americký občiansky aktivista a komik

Heslo žiaden alkohol a žiadne drogy beriem vážne. Život je príliš krásny.

Jim Carrey, herec

Myslím, že v živote nastane chvíľa, keď je pre ženu lepšie nepiť žiaden alkohol. Nie je nič príjemné mať opuchnutú a naliatu tvár, prsia a driek.

Sharon Stone, herečka

Alkohol je anestézia, vďaka ktorej vydržíme operáciu menom život.

George Bernard Shaw, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru

Alkohol ti dá nekonečnú trpezlivosť a obrní ťa proti hlúposti.

Sammy Davis, Jr., americký herec, spevák a tanečník

Alkohol zdecimoval pracujúcu triedu a masy ľudí.

Martin Scorsese, americký režisér