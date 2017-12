Sherlock sa vracia na obrazovky

Mysliaci mozog začal byť príťažlivý - nový diel populárneho Sherlocka uvidíte deň po britskej premiére v Českej televízii.

1. jan 2016 o 16:38 Kristína Kúdelová

Asi ťažko má na Nový rok nejaká televízia lepší program ako britská BBC. Na deviatu večer zaradila špeciálny diel Sherlocka.

Od roku 2010 môžu mnohí seriáloví tvorcovia snívať o tom, že sa mu vyrovnajú. Letí si svojím bleskovým tempom dopredu a nezaujíma ho, že ostatní nestíhajú. Vo všetkých zložkách je výborne premyslený, v každej z nich sa vyrovná mentálnej úrovni svojho hlavného hrdinu. Veď preto aj do anglickej spoločnosti vniesol nový slogan: Brainy is the new sexy. Mysliaci mozog je prosto príťažlivý.

Postava Sherlocka Holmesa sa vo filmovom umení už veľakrát objavila, tvorcovia Mark Gatiss a Steven Moffat ho ozvláštnili tým, že ho preniesli do súčasného Londýna. Samozrejme, základom Sherlockovho úspechu zostáva to, že je majstrom dedukcie a že o vás vie všetko v sekunde, ako sa mu postavíte pred oči.

No okrem toho vie využívať aj najnovšiu technológiu a rád posiela esemesky. Je dobre fungujúci sociopat, ako hovorí, nič mu teda nebráni vyzerať moderne. Pre neho je dôležité len to, že svet naokolo ho má zakaždým ako vzrušovať - pretože stále pulzuje zločinom.

video //www.youtube.com/embed/V8LWfc29J_E

Na špeciálnom vydaní je však špeciálne to, že ho autori vrátili do pôvodných časopriestorových súradníc. Sherlock žije vo viktoriánskom Anglicku a práve sa zaoberá prípadom pána Thomasa Ricolettiho, ktorý síce práve ovdovel, ale svoju manželku neprestal vidieť.

Fanúšikovia Sherlocka dostávali o silvestrovskom špeciáli správy postupne, po celý rok. Veľa už vedeli dopredu, veľa si mohli predstaviť a domyslieť. Aj preto, že herecké obsadenie ani celkový duch seriálu sa vôbec nezmenili.

A v sobotu večer o ôsmej, keď ho bude vysielať Česká televízia, ho už asi aj budú poznať kompletne celý, pretože si ho okamžite po odvysielaní na BBC stiahli na internete. Viktoriánska éra je predsa už dávno preč.