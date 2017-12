Porušili autorské práva? Denník Anny Frankovej zverejnili na internete

Denník zverejnil univerzitný docent a francúzska poslankyňa s tým, že od 1. januára 2016 je možné toto dielo voľne šíriť, pretože od smrti autorky uplynulo 70 rokov.

2. jan 2016 o 8:22 TASR

PARÍŽ/AMSTERDAM. Napriek hrozbe súdnym sporom zverejnili v piatok (1.1.) univerzitný docent a poslankyňa za stranu zelených z Francúzska na internete jedno z najznámejších literárnych diel, Denník Anny Frankovej, v holandskom origináli. Tvrdia, že od 1. januára 2016 je možné toto dielo voľne šíriť, pretože od smrti autorky uplynula 70-ročná ochranná lehota zakotvená v práve Európskej únie.

Anna Franková bolo nemecké dievča židovského pôvodu, ktoré sa spolu so svojou rodinou - otcom Ottom, matkou Edith a staršou sestrou Margot - skrývalo počas druhej svetovej vojny v nepoužívaných priestoroch firemného skladu na ulici Prinsengracht 263 v Amsterdame, ale po takmer 761 dňoch (4. augusta 1944) bol ich úkryt prezradený. Rodinu deportovali do nemeckých koncentračných táborov Auschwitz-Birkenau a Bergen-Belsen, ktoré prežil len Otto Frank.

Život počas ukrývania (od 12. júna 1942 do 1. augusta 1944) zachytila Anna vo svojom denníku, ktorý už v úkryte začala prepisovať do knižnej podoby. Tá sa po vojne dostala do rúk jej otca, ktorý ju upravil a v Holandsku vydal 25. júna 1947.

Je Frankovej otec spoluautorom?

Práva na denník v súčasnosti vlastní Fond Anny Frankovej so sídlom v Bazileji, ktorý založil jej otec Otto; ten zomrel v roku 1980. V roku 1986 vydal holandský Štátny ústav pre vojnovú dokumentáciu (NIOD) nové vydanie denníka s dovtedy nezverejnenými pasážami. Fond teraz argumentuje, že Otto Frank je "spoluautorom" denníka a preto sa 70-ročná ochranná lehota končí až posledným dňom roku 2051.

"V súvislosti s touto knihou, týmto svedectvom, a tým, čo predstavuje ... som presvedčený, že neexistuje väčší boj, než boj za jej slobodu, a niet väčšej pocty, než zdieľať ju bez obmedzenia," napísal na svojom blogu Olivier Ertzscheid z univerzity v Nantes.

Vlani v októbri zverejnil na svojej internetovej stránke dve francúzske verzie knihy, avšak musel ich stiahnuť po upozornení vydavateľstva Livre du Poche o porušení autorských práv. Ertzscheid pritom poukázal na to, že 1. januára 2016 sa skončila platnosť autorských práv na ďalšie známe dielo - antisemitský manifest Adolfa Hitlera Mein Kampf.

Sloboda autorských práv

Denník zverejnila na svojom blogu aj francúzska poslankyňa Isabelle Attardová, ktorá k nemu pripojila poznámku: "Nech žije Denník Anny Frankovej, nech žije sloboda autorských práv". Attardová tvrdí, že Mein Kampf potrebuje protiváhu a nezverejniť obe diela v rovnakom čase je neprijateľné.

Nárok na dedičstvo Anny Frankovej si tiež robí nadácia Dom Anny Frankovej založená tiež Ottom Frankom. Sídli v dome na Prinsengracht 263, ktorý je teraz turistickou atrakciou a každý rok ho navštívi viac ako jeden milión ľudí. Pôvodný denník vystavuje na mieste, kde vznikol. Tento rok chcela pripraviť nové vydanie denníka, ale uvedeného zámeru sa predbežne vzdala.

Od jeho prvého vydania sa navyše viedli diskusie o tom, či denník skutočne napísala Anna Franková. Jej otec sa v tejto veci viackrát súdil, no experti vždy dospeli k záveru, že denník je autentický a napísala ho Anna Franková.