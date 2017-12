Nový diel Sherlocka zrejme napíšu feministky

BBC priniesla špeciálne vydanie seriálu Sherlock. Londýnskemu detektívovi už viac nepostačí, že mu to myslí mimoriadne rýchlo.

3. jan 2016 o 12:06 Kristína Kúdelová

Dnes, keď existuje čosi ako Sherlockológia, už len sotva nájdeme niečo, čo by sme o Sherlockovi Holmesovi nevedeli. Zostáva hádam už len jediná otázka: Kto to vlastne je?

Vysoko výkonný sociopat? To o sebe hovorí on. Chladný stroj, čo považuje city za také isté zlo ako piesok vo vzácnych hodinkách? Tak ho zas vidí okolie. A jeho bystrí nepriatelia, tí by len s výsmechom poznamenali: Sherlock Holmes, to je ten vyrastený chlapec, čo sa ešte nespamätal z toho, že prišiel o svojho milovaného psíka.

Táto charakterová nejasnosť prispieva k napätiu, ktoré už niekoľko rokov sprevádza seriál televízie BBC Sherlock. Teraz si jeho tvorcovia povedali, že poskytnú divákom nové informácie, nech ešte majú nad čím rozmýšľať.

Sherlock Holmes je záhadou, záhadne sa presúva aj z jedného obdobia do druhého. (zdroj: BBC)

Chýbal som ti?

Sherlock, moderný seriál z moderného Londýna, mal doteraz len deväť častí, rozdelených do troch sezón. Málo, zúfajú si fanúšikovia, aj keď vedia, že toje presne daň za to, aby bola každá výborná. Posledná séria sa skončila pred dvomi rokmi a tá štvrtá sa začne nakrúcať až tento rok v apríli. Špeciálne vydanie, ktoré odvysielala BBC 1. januára (a potom hneď na druhý deň pod názvom Přízračná Nevěsta aj Česká televízia), trochu skrátilo čakanie.

Tvorcovia Mark Gatiss a Steven Moffat ho poňali ako experiment a vrátili Sherlocka do čias, z ktorých pochádza. Do roku 1895. A pripísali, že je to akýsi alternatívny príbeh.

V skutočnosti však nadviazali na posledný diel z poslednej sezóny. Vtedy sa stal Sherlock vrahom, pretože sa zo svojho kriminálneho prípadu nevedel inak vymotať, a britská vláda ho šla odpratať do exilu. Rozhodnutie zmenila len vďaka tomu, že sa po celom Londýne začali objavovať nápisy: Chýbal som ti?

Ľudia mu nerozumeli no Scotland Yardu to bolo jasné hneď: najnebezpečnejší zločinec a najväčší Sherlockov protivník Moriarty je späť. Aj keď je mŕtvy. Anglicko svojho detektíva opäť potrebuje.

Je to nezmysel

Silvestrovský špeciál chvíľu naozaj vyzeral tak, ako keby sa odohrával v 19. storočí. Ukázalo sa však, že to bolo cesta, ako ešte viac zvýrazniť, aký unikátny je mozog Sherlocka Holmesa.