Zomrela Natalie Cole. Zostala po nej nesmrteľná pesnička

Natalie Cole preslávil krásny duet s jej mŕtvym otcom.

3. jan 2016 o 15:07 Kristína Kúdelová

Vtedy to bolo čosi neslýchané a nevídané, keď zvukoví majstri vytiahli starú nahrávku Nata King Cola a vložili do nej hlas jeho dcéry Natalie. Americký džezman bol v roku 1991 už dvadsaťpäť rokov po smrti, a predsa skladba Unforgettable znela, akoby ju nahrali spolu a práve vtedy. Aj videoklip tak pôsobil, ako by sa v ňom na seba pozerali a navzájom si predávali slovo.

Dnes táto pieseň zostáva tou najkrajšou, aká sa dá v kariére Natalie Colovej nájsť. Speváčka zomrela posledný deň minulého roka. Väčšinu života trpela hepatitídou a drogovou závislosťou, z ktorej sa nedostala ani v čase, keď bola pieseň Unforgettable číslom jedna v amerických rádiách a keď za album Unforgettable... With Love pozbierala niekoľko cien Grammy.

Natalie Cole mala 65 rokov.