Zomrel kameraman Vilmos Zsigmond, držiteľ Oscara

Jeden z najlepších filmárov Hollywoodu nakrútil Lovca jeleňov či Blízke stretnutie tretieho druhu

4. jan 2016 o 9:00 Kristína Kúdelová

Zomrel Vilmos Zsigmond, píše hollywoodsky časopis Variety. Mal osemdesiatpäť rokov. Spolu s ním odchádza kus veľkej filmovej histórie.

Zsigmond stál za kamerou, keď Michael Cimino v roku 1978 nakrúcal jeden z najlepších filmov, aký kedy o vojne vo Vietname vznikli. Spojili sa vtedy sily Meryl Streepovej, Christophera Walkena či Roberta de Nira. Keď sa v relácii Na plavárni Marek Eben kedysi Zsigmonda pýtal, či si vie spomenúť na chvíľu, keď sa za kamerou rozplakal, spomenul práve tento film. Konkrétne napätím nabitú scénu s ruskou ruletou. Takí vraj boli mladí herci pred ním presvedčiví a ponorení do svojej životnej roly.

Za tento film bol nominovaný na Oscara.

video //www.youtube.com/embed/kE_zqVPr4HI

V rovnakom čase ho preslávila aj spolupráca so Steveneom Spielbergom na prelomovom filme v žánri sci-fi - Blízke stretnutie tretieho druhu. Vo filme, kde hrdinu ženie akási nepomenovateľná sila - v ústrety mimozemskej civilizácii - sa Zsigmond ukázal ako majster, ktorý dokáže nakrútiť realistické scény tak, aby vyzerali fantaskne, a tie fantaskné zas tak, aby vyzerali realisticky. Presne to Spieleberg potreboval, to je jeho rukopis. Nemal v roku 1978 konkurenta, ktorý by mu vyfúkol Oscara.

Vilmos Zsigmond mal maďarské korene, svoju rodnú krajinu opustil po kontrarevolúcii v roku 1956. Tí najväčší režiséri ho stále ešte vyhľadávali, spomeňme aspoň Woodyho Allena, ktorý s ním nakrútil sériu filmom Melinda & Melinda, Cassandrin sen a Stretneš muža svojich snov.

video //www.youtube.com/embed/AphKxQ2NsQo

Vilmos Zsigmond sa narodil 16. januára 1930 v Szegede. Po Blízkom stretnutí tretieho druhy bol ešte trikrát nominovaná na Oscara. Za spomínaný film Lovec jeleňov, The River (1984) s Melom Gibsonom a Sissy Spacekovou a Čiernu dáliu, ktorú režíroval jeho blízky spolupracovník Brian de Palma.