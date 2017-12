Svetoví filmári čoskoro preslávia Slovensko

Dráma Anthropoid o atentáte na Heydricha patrí medzi filmy, na ktoré svet v roku 2016 najviac čaká. Upozorňujeme aj na ďalšie z nich

5. jan 2016 o 0:00 Kristína Kúdelová

Anthropoid

réžia: Sean Ellis

„Nechce sa mi veriť, že môže existovať príbeh takej sily a pritom nikto o ňom nevie,“ pomyslel si írsky herec Jamie Dornan, keď dočítal scenár k filmu Anthropoid, v ktorom prvýkrát počul o Janovi Kubišovi a Jozefovi Gabčíkovi a ich atentáte na Reinharda Heydricha.

Ani nám sa nechce veriť, že taká ohromná téma z česko-slovenských dejín dlho zostala v kinematografii nevyužitá, najmä v tej našej. Po sedemdesiatich rokoch sa však veci začali hýbať.

Najprv o Gabčíkovi a Kubišovi napísal strhujúcu knihu HhHH francúzsky spisovateľ Lauren Binet a získal za ňu prestížnu Goncourtovu cenu pre debutový román. A potom sa o nezvyčajnom odpore proti útlaku začal nakrúcať film s názvom Anthropoid.

Bude jednou z najväčších udalostí tohto roka a nielen u nás, vo svetových kinách tiež. To vyplýva už aj z hviezdneho obsadenia, ktoré má. Lebo okrem Jamieho Dornana – ktorý akurát pobláznil davy vo filme 50 odtieňov sivej – v ňom bude hrať aj vynikajúci Cillian Murphy.

Jamie Dornan a Cillian Murphy pri nakrúcaní. (zdroj: LF ENTERTAINMENT)

Anthropoid vzniká v britsko-českej koprodukcii, režírovať ho bude Sean Ellis. Je nadšeným čitateľom kníh o druhej svetovej vojne, pozná Mníchovskú dohodu aj to, ako sa nacisti za Heydricha brutálne pomstili. V postavách mladých parašutistov vidí srdce všetkých príbehov.

„Túžil som vedieť, aké to bolo byť Gabčíkom a Kubišom,“ vravel vlani v Karlových Varoch. „Túžil som vedieť, aké to bolo stáť pred tým mercedesom a vykonať čin, ktorý bol vrcholným prejavom odboja.“ Vraj nemáme čakať žiadne veľké efekty. K tomu, čo urobili, vraj netreba dodávať nič navyše.

Everybody Wants Some

réžia: Richard Linklater

Nikdy nie je dobrý čas na dospievanie, vždy je to hrozný proces, hovorí americký režisér Richard Linklater, ktorý tento rok príde do kín s filmom Everybody Wants Some.

Pod názvom, ktorý si požičal od skupiny Van Halen a jej pesničky, je ukrytý príbeh o skupine kamarátov a baseballistov na vysokej škole.

Linklater nijako nepopiera, že voľne nadväzuje na svoj starší film Omámení a zmätení. V ňom rozprával o tínedžeroch s klasickým životom: učenie, záškoláctvo, večierky a najmä veľa úzkosti, strachu a neistoty, či sa im v živote podarí nebyť za hlupáka.

Sám by však vec radšej trochu spresnil: „Je zvláštne povedať to, ale Everybody Wants Some nadväzuje na dva filmy súčasne. Okrem filmu Omámení a zmätení aj na Chlapčenstvo, hoci sú to dva odlišné filmy,“ povedal pre Hollywood Reporter. „Začne sa presne tam, kde sa Chlapčenstvo skončilo. Teda pri chlapcovi, ktorý sa ocitne na vysokej škole s novým spolubývajúcim a s novým dievčaťom.“

V Chlapčenstve Linklater dvanásť rokov filmoval toho istého chapca, zaznamenal, ako dospieva, a v roku 2014 ním definitívne potvrdil svoj status jedného z najlepších režisérov.

Film Everebody Wants Some, zasadený do 80. rokov, nie je takým veľkým projektom ako Chlapčenstvo, Linklater ho nakrútil za necelý rok, jeho schopnosť zachytiť prchavé okamihy života v ňom však zostane bezpečne zachovaná.

video //www.youtube.com/embed/ZZp8faCV8q8

Ghostbusters 3

réžia: Paul Feig