Keby sme vedeli predpovedať budúcnosť, nevstali by sme z postele

Na Dvojke večer dávajú filmovú drámu Blízko od seba. V Mirbachovom paláci si nenechajte ujsť výstavu Gyulu Kosice. V Martine stále fičí národný cintorín.

5. jan 2016 o 14:46 Eva Andrejčáková

Blízko od seba

Televízny tip / Dvojka 20.10

Dráma o tom, ako človeku vŕta v hlave osud

Život je veľmi dlhý. Básnik T. S. Elliot nebol prvým, kto to povedal, ani posledným, kto si to pomyslel, ale mal úplnú pravdu. Nedalo to spať jednému starému, dobrému, nevyspytateľnému otcovi, a tak jedného dňa jednoducho odišiel. Akoby neumrel, iba dobrovoľne zmizol, jednoducho to na tomto svete zabalil. Urobil to, aby jeho veľká rodina mala dôvod zísť sa na jeho pohrebe? Alebo chcel aj viac – aby si jej členovia povedali pravdu? Nechal na nich, aby pochopili, ako človeku vŕta osud v hlave. A aby pocítili, ako žije láska tam, kde roky vládne matriarchát.

(zdroj: OUTNOW.CH)

Rodina Westonovcov vyzerá ako z amerického sna – po smrti otca sa stretáva v krásnom, no spustnutom rodnom dome v Oklahome. Tu vyrástli tri dcéry, z tohto hniezda vyleteli a sem prichádzajú za mamou. Vracajú sa s partnermi a rodinami, ale aj s trpkými životnými skúsenosťami. Stratili ilúzie a prežili zlyhania, aké ukrýva skoro každá rodina. A tak sa pocit spolupatričnosti rýchlo rúca. Pár týždňov v zajatí komplikovaných vzťahov dokonale odhalí charaktery a osvetlí ubíjajúcu minulosť. Ešteže nevieme predpovedať budúcnosť, inak by sme ani nevstali z postele, povzdychneme si s nimi hrdinsky.

Jednu z najlepších divadelných hier August: stratení v Oklahome napísal oceňovaný americký dramatik a scenárista Tracy Letts v roku 2007, vzápätí za ňu získal Pulitzerovu cenu. Bolo zrejme len otázkou času, kedy inšpiruje aj filmových tvorcov. Pred troma rokmi podľa nej nakrútil režisér John Wells drámu Blízko od seba, za ktorú získali dve nominácie na Oscara Meryl Streepová a Julia Roberts. To najšťavnatejšie zo žien však na plátno priniesla americká televízna herečka Margo Martindale. A ako inak, presvedčí vás o tom v televízii.

Eva Andrejčáková

Gyula Kosice: Hydrokinetik

Výstava / GMB – Mirbachov Palác

Čo keby sme vytvorili mesto vo vzduchu, ideálne vo výške jeden a pol kilometra? Podľa Gyulu Kosice je to jedno z riešení, ako sa vyrovnať so životom na Zemi. Medzinárodne uznávaný umelec v oblasti kinetiky a geometrie sa otázkami bytia, krásy a vedy zaoberá už desiatky rokov vo svojom umeleckom programe.

Gyula Kosice: Kinetická kvapka vody 2005 (zdroj: GMB)

Do 24. januára potrvá jeho prvá samostatná výstava v strednej Európe v bratislavskom Mirbachovom paláci. Potom poputuje do Košíc, odkiaľ 90-ročný multimediálny umelec pochádza a podľa ktorých si vybral aj umelecké meno. S rodičmi emigroval ešte ako štvorročné dieťa do Argentíny, usadil sa v Buenos Aires, kde má dnes aj vlastné múzeum.

Sochár, teoretik a vizionár vyšiel vo svojej tvorbe z hnutia Madí, patrí k pionierom geometrickej abstrakcie, konkretizmu a op-artu. Pracuje s vlastnou koncepciou mobilného umenia so zapojením fenoménu svetla a vody. Diela na výstave sú zapožičané z Centra Georgesa Pompidou v Paríži a z múzeí a galérií v Grenobli, Lyone a Győri.

(ea)

Narodnycintorin.sk

Divadlo / Štúdio SKD Martin, 17.00 a 19.00

Janko Kráľ, Anička Jurkovičová, Elena Maróthy Šoltésová a ďalšie pozostatky s cvengom slovenskej identity ležia na martinskom Národnom cintoríne už desiatky a stovky rokov. Nezatúžili ste zavítať na národnú kultúrnu pamiatku, miesto posledného odpočinku našich velikánov? Možno aj vás tam raz pochovajú!

Až tam totiž príde druhá šanca - stanete sa súčasťou veľkého divadla, ktoré nemá konca. V Slovenskom komornom divadle v Martine si na niečo také zavarili, keď v decembri 2012 uviedli prvýkrát inscenáciu www.narodnycintorin.sk. Divadelný sitkom nás privádza na slávny cintorín, kde sa na jednom mieste stretli najväčšie osobnosti nášho národného života, ale aj mnoho bezmenných postáv, ktoré „pre slovenský hip-hop“ neurobili nič. Dokonca tu našiel svoje nebeské šťastie aj náhodne zahrabaný pes. Všetci pre nás ožívajú, aby sa ukázali v pravdivom svetle.

Autorský projekt režiséra Doda Gombára s hudbou Daniela Heribana, Mareka Geišberga a Róberta Mankoveckého svojou poetikou odľahčene nadviazal na slovenskú klasiku. O tom, že to malo svoj efekt, svedčí fakt, že odvtedy beží už jeho piate pokračovanie a všetkých päť sa stále uvádza na javisku. Dnes večer súbor pobaví divákov prvou a druhou časťou.

(ea)

FOTO – BRAŇO KONEČNÝ