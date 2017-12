Na Colours of Ostrava prídu islandskí Of Monsters and Men

Hudobníci stojaci za hitom Little Talks vystúpia v júli na českom festivale, oznámili v stredu organizátori.

6. jan 2016 o 13:06 sme.sk

Of Monsters and Men(Zdroj: Colours of Ostrava)

Písmo: A - | A + 1 8 Päťčlenná folková kapela vznikla v roku 2010, zaujala už debutovým albumom My Head is an Animal. Z neho pochádza aj pieseň Little Talks, ktorá sa vyšplhala na vrcholy viacerých rebríčkov a v Spojených štátoch s ňou predali dva milióny nosičov. V roku 2013 Islanďania získali cenu European Borded Breakers Award a ich skladby zazneli napríklad na soundtracku The Hunger Games: Catching Fire či v traileri filmu Walter Mitty a jeho tajný život. Riaditeľka festivalu Colour of Ostrava Zlata Holušová vyzdvihuje v tlačovej správe na ich hudbe “prekomponovanosť akustických nástrojov s gitarami a klávesmi, vťahujúce vokálne harmónie, precítené hlasy speváčky Nanny Bryndís Hilmarsdóttir a Ragnara Þórhallssona, neskrývané nutkanie vytiahnuť atmosferické balady do hutne znejúcich popových výšin a metaforické príbehy čerpajúce z ríše zvierat a prírodného okultizmu." Festival sa uskutoční 14. až 17. júla v industriálnom areáli Dolní Vítkovice v Ostrave. video //www.youtube.com/embed/ghb6eDopW8I