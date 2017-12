Bowie prevrátil svoju hudbu naruby (recenzia)

Ikonický spevák vymenil na novom albume Blackstar rockerov za džezmenov.

7. jan 2016 o 18:13 Marek Hudec

Pre Davida Bowieho zjavne neplatia pozemské zákony. Kým iní umelci v jeho veku sumarizujú kariéru, on skúma nezmapované teritóriá.

Newton hľadá vodu. Jeho planétu sužuje katastrofické sucho, manželka a dieťa mu umierajú a on havaroval na Zemi, ktorej nedokáže porozumieť a kde nakoniec podľahne ľudským hriechom, alkoholu okrem iných.

Tento príbeh sa v sedemdesiatych rokoch síce nepáčil filmovým producentom, ktorí zaň odmietli zaplatiť, no počas rokov si The Man Who Fell on Earth získal kultové postavenie a mnohí diváci sa k nemu s obľubou vracali kvôli hlavnému predstaviteľovi. Ikonický anglický spevák David Bowie v ňom len potvrdil to, čo si o ňom mnohí mysleli: že pochádza z vesmíru.

Pôsobí symbolicky, že sa tento príbeh vrátil do povedomia začiatkom decembra, keď newyorské divadlo podľa neho pripravilo hru Lazarus. Bowie si v nej síce nezahral, no pripravil preň pesničky a scenár. Denník Guardian si myslí, že ide o napínavú jazdu, aj keď je „zrejme nemožné jej porozumieť“. Prečo je to symbolické?

Podobnými slovami totiž možno opísať aj Bowieho nový album Blackstar, ktorý vychádza práve dnes.

video //www.youtube.com/embed/y-JqH1M4Ya8

Keď džezmeni hrajú rock

Pre kráľa podivnosti zjavne neplatia pozemské zákony. Vo veku 69 rokov (dnes mimochodom oslavuje narodeniny) väčšina umelcov sumarizuje svoju kariéru, zúfalo odkazuje na niekdajšie úspechy a bojí sa objavovať nepreskúmané teritóriá.