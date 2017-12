Najväčšia záhada, ktorú vytvorila Agatha Christie, nebola v detektívke

Skutočne zamotaný prípad, mon ami, ale poďme si to celé zhrnúť, možno sme zabudli na nejaký dôležitý detail.

Nezvestná o trištvrte na desať večer pobozkala na čelo dcéru Rosalind, sadla si do auta a nechala odkaz, že odchádza do Yorkshiru. Neďaleko prírodného prameňa Silent Pool nabúrala. Keď auto neskôr našla polícia, na sedadle boli šaty nezvestnej a neplatný vodičský preukaz.

Zmizla bez stopy a nasledujúcich desať dní po nej pátralo pätnásťtisíc dobrovoľníkov, okružné lietadlá aj stopovacie psy. Jej fotka svietila na titulnej strane britských novín. Niektorí si mysleli, že sa v Silent Pool utopila, objavili sa dokonca špekulácie, že ju zavraždil manžel. Na jedenásty deň sa však nečakane zjavila v luxusnom kúpeľnom hoteli pod falošným menom. Spoznal ju jej známy a okamžite o tom informoval políciu.

Nezvestná spisovateľka Agatha Christie trvala na tom, že si nedokáže spomenúť na nič, čo sa odohralo po havárii auta. Zvláštne, nezdá sa vám? Tvrdíte, mon ami, že sa tá záhada nikdy nevyriešila? A že sa už nikdy nevyrieši, pretože slávna autorka detektívok presne pred štyridsiatimi rokmi zomrela? Aj tento oriešok sa určite dá rozlúsknuť, akože sa volám Hercule Poirot!

Hľadali ju noviny Independent, Guardian a desiatky ďalších. (zdroj: Profimedia)

Guinnessova záhada

Na to, aby sme tento prípad mohli lepšie pochopiť, musíme sa myšlienkami vrátiť do divokých medzivojnových čias, do roku 1926, keď sa mladej spisovateľke sľubne rozbiehala literárna kariéra. Práve vtedy totiž Agatha Christie dopísala majstrovské dielo detektívneho žánru Vraždu Rogera Ackroyda.