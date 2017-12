Problémové deti slávnych rodičov

Niektoré nad alkoholom a drogami zvíťazili, iné stále bojujú alebo sedia vo väzení.

8. jan 2016 o 11:56 Alena Štifilová

Napísať niečo pikantné o Tomovi Hanksovi je takmer nemožné. Už ako dieťa bol zodpovedný a poslušný, dvadsaťsedem rokov je ženatý s herečkou Ritou Wilsonovou, predtým strávil takmer desať rokov v manželstve s herečkou Samanthou Lewesovou. Je otcom štyroch detí.

O to väčšiu pozornosť vzbudilo jeho priznanie na newyorskej premiére filmu Most špiónov, ktorý sa v týchto dňoch premieta aj v našich kinách. Jeho 25-ročný syn Chet bojuje s drogovou závislosťou a on by mu chcel verejne vyjadriť podporu.

Tom Hanks a syn

Tom Hans (59) so synom Chetom (25). (zdroj: SITA/AP)

„Ako rodič milujete svoje dieťa bezhranične,“ povedal 59-ročný Hanks. „Podporujte každý krok na jeho ceste životom.“ Vyzdvihol odvahu a úprimnosť syna, ktorý sa rozhodol k svojej závislosti verejne priznať a pár týždňov pred premiérou uverejnil na Instagrame sériu videí. Rozpráva v nich o drogách a svojom pobyte v odvykacom centre.

„Všetky tie hlúpe veci, ktoré som spravil, to som nebol ja,“ hovorí Chet. „Nebol to ani niekto, kým by som chcel byť. Prekonal som dlhú cestu, kým som objavil, kto som, kam patrím a vyrovnal som sa s tlakom, ktorý vo mne vyvolávalo vedomie, že som synom svojho otca.“

Chet má problémy od šestnástich rokov, niekoľkokrát sa neúspešne pokúšal abstinovať, venuje sa hudbe, rapuje pod pseudonymom Chet Haze a v snímke Indiana Jones a Kráľovstvo krištáľovej lebky stvárnil malú úlohu študenta.

„Uvedomil som si, že autá, oblečenie, dievčatá, kamaráti, čokoľvek podľa vašej chuti, to je síce fajn, ale skutočná frajerina je byť dobrým človekom, kráčať po boku Boha,“ hovorí vo videu s tým, že odteraz žiadne drogy a alkohol.

Nicolas Cage a syn

Weston Cage s manželkou Daniellou. (zdroj: SITA/AP)

Svojho syna podporuje aj Nicolas Cage. Weston Coppola Cage (24-ročný) už vyše roka nepije. Tvrdí, že ho zachránilo narodenie dieťaťa. „Odkedy som ho uvidel, nemal som viac potrebu piť,“ opísal syna Luciana pre magazín People. Kombinácia manželka Danielle, syn Lucian a jeho otec Nicolas ho vraj udržala pri živote.

Ako dvadsaťročný bol niekoľkokrát zatknutý za domáce násilie, denne vypil tridsať pív, občas k tomu pridal fľašu vína a tvrdý alkohol. Dôvodom jeho divokej mladosti a rebelantstva bol podľa neho okrem iného aj rozvod rodičov.

„Mali by ste vedieť, akým typom alkoholika ste. Ja som taký, čo pije do bezvedomia,“ hovorí.