Vo veku 73 rokov zomrel soulový spevák Otis Clay

Za album Walk a Mile in My Shoes získal nomináciu na cenu Grammy.

10. jan 2016 o 7:25 SITA

CHICAGO. Vo veku 73 rokov zomrel v piatok na infarkt americký soulový, bluesový a gospelový spevák Otis Clay.

Agentúre AP to v noci nadnes oznámila spevákova bývalá manažérka Miki Mulvehilová.

Clay sa narodil vo Waxhawe v americkom štáte Mississippi, kde začal s gospelovou hudbou. Jeho prvým celoštátnym hitom bola bluesová skladba That's How It is (When You're in Love) z roku 1967. So singlom She's About a Mover sa prebojoval do amerických hitparád. V polovici 70. rokov založil vlastnú nahrávaciu spoločnosť Echo Records.

Za album Walk a Mile in My Shoes získal v roku 2008 nomináciu na cenu Grammy v kategórii R&B Vocal Performance. V roku 2013 Claya uviedli do Blues Hall of Fame v Memphise.

Clay sa angažoval aj ako občiansky aktivista v Chicagu, najmä v jeho časti West Side, a pracoval i pre rôzne dobročinné organizácie.