Zmŕtvychvstanie by si Zlatý Glóbus zaslúžilo aj za hudbu

Večer sa odovzdajú prestížne ceny. Člen kapely The National sa podieľal na soundtracku k dráme s Leonardom DiCapriom.

10. jan 2016 o 15:12 Marek Hudec

BRATISLAVA. „Smútok ma našiel, keď som bol malý, smútok čakal, smútok vyhral,“ muselo to byť clivé nedeľné popoludnie, keď sa tieto slová hrubým monotónnym spevom ozývali viac ako stokrát v priestoroch newyorskej galérie moderného umenia MOMA.

Americká kapela The National nápad šesť hodín bez prestávky hrať rovnakú rozchodovú baladu Sorrow zrejme považovala za lákavú výzvu. Mohli to vnímať ako príležitosť umocniť obsah svojej piesne o tom, aké ťažké je zmieriť sa so stratou blízkeho. Preto celú performanciu v lete vydali – na deviatich platniach.

Autora piesne Brycea Dessnera na videu vidíte, ako zamyslene poťahuje slákom po gitarových strunách, aby ešte viac umocnil smútočnú atmosféru. Možno tým zaujal oscarového režiséra Alejandra Gonzaleza Iñáritua.

Ten mu totiž ponúkol, nech podobne tragicky znejúce skladby vytvorí aj pre jeho dobrodružnú drámu Zmŕtvychvstanie (The Revenant). Vznikol vynikajúci soundtrack, ktorý má v nedeľu v noci šancu získať Zlatý glóbus.

Workoholik bez nádeje

The National patria v indie rockovej hudbe k rovnakým hviezdam ako napríklad Arcade Fire, aj keď ich na Slovensku málokto pozná. Údajne ich však počúva aj Barrack Obama.