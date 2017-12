Pozrite si desať najbizarnejších videoklipov Davida Bowieho

Britský spevák si od začiatku svojej kariéry zakladal aj na vizuálnej podobe.

11. jan 2016 o 9:26 Dávid Tvrdoň

Life on Mars

Skladba vyšla v roku 1971, a až o dva roky neskôr vznikol videoklip, v ktorom hrá hlavnú úlohu Bowieho uhrančivý pohľad.

video //www.youtube.com/embed/v--IqqusnNQ

Ashes to Ashes

Dnes už možno zastaralé vizuálne efekty, ale v tom čase išlo o prelomové video. Skladba pochádza z albumu Scary Monsters (And Super Creeps), ktorý vyšiel v roku 1980.

video //www.youtube.com/embed/CMThz7eQ6K0

Underground

Skladba k albumu Labyrinth, ktorý bol hudobným soundtrackom v rovnomennom detskom fantastickom filme.

video //www.youtube.com/embed/CwVqOs3Aess

Blue Jean

Klip je výsekom z krátkeho filmu Jazzin' for Blue Jean, ktorý natočil v roku 1984 dokumentárny režisér Julien Temple.

video //www.youtube.com/embed/LTYvjrM6djo

The Heart's Filthy Lesson

Videoklip z roku 1995 k albumu Outside, na ktorom Bowie experimentoval s industriálnou hudbou.

video //www.youtube.com/embed/lVgk7wYeZHw

Jump The Say

Klip k skladbe z roku 1993, z album Black Tie White Noise, je inšpirovaný filmami Alphaville od Jean-Luca Godarda, Wellesovým Procesom či Kubrickovým Mechanický pomarančom.

video //www.youtube.com/embed/hZSWZLJeIzI

Love Is Lost

Tento domáci videoklip vytvoril Bowie, len s pomocou dvoch ľudí. Sám napísal scenár a video aj postrihal. Celá výroba mu trvala tri dni. Pieseň pochádza z albumu The Next Day z roku 2013.

video //www.youtube.com/embed/dOy7vPwEtCw

The Stars (Are Out Tonight)

V tomto klipe si spolu so spevákom zahrala herečka Tilda Swinton. Skladba je tiež z albumu The Next Day.

video //www.youtube.com/embed/gH7dMBcg-gE

Blackstar

V novembri 2015 zverejnený desaťminútový videoklip bol ďalším vizuálne prepracovaným dielom k poslednému albumu umelca.

video //www.youtube.com/embed/kszLwBaC4Sw

Lazarus

Ide o posledný zverejnený videoklip Bowieho k poslednému albumu Blackstar. Vyšiel len pred pár dňami.