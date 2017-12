Kontrafakt - raperi so sociálnym cítením odohrajú koncert na Luníku IX

12. apr 2005 o 9:00 TASR

Bratislava 11. apríla (TASR) - Veľkú recesiu pripravujú piešťanskí hip-hoperi Kontrafakt. V rámci turné Murdardo mulano tour 2005 si vymysleli koncert na vyhlásenom košickom sídlisku Luník IX., a to dokonca s voľným vstupom.

Myšlienka koncertu pochádza z hlavy člena skupiny s prezývkou Rytmus. "Mám rád Cigánov, mám rád ulicu a chcem to pre nich spraviť, nech sa tam niečo deje. Pre nich, špeciálne," hovorí o dôvodoch usporiadania tohto nezvyčajného podujatia. Už samotný názov koncertnej šnúry Murdardo mulano napovedá, že tri kontroverzné osobnosti slovenskej hip-hopovej scény - Ego, Rytmus a Aneš - to so sľubovaným prepísaním histórie slovenskej hip-hopovej scény zrejme myslia naozaj vážne. "V preklade to znamená smrteľný, vražedný, pretože to turné zabije v tom dobrom slova zmysle svojou ďtučnotouď," vysvetľuje Rytmus. Počas turné sa raperi predstavia so živou kapelou, ktorú pre nich z košických muzikantov poskladal inštrumentalista Marián Čekovský. S Kontrafaktom si na bicie zahrá Martin Janočko Ramses II., perkusionista Fero Beneš Dr., basgitarista Lukáš Kolja Kolivoška, gitarista Alexander Sási a samozrejme nemôže chýbať Marián Čekovský. "Celé turné s nami pôjde aj raper Vec a v každom meste bude vystupovať domáca kapela," doplnil zostavu turné, ktoré nesie hneď niekoľko prvenstiev. Ide o prvé hip-hopové turné v takom rozsahu na Slovensku vôbec a chlapci budú svojich fanúšikov ohurovať najmodernejším zvukovým systémom, ktorý na koncertoch využíva napríklad Eminem či Marlin Manson a u nás ho ešte nikto nepoužil. Okrem toho si dnes ako prví raperi na Slovensku prevzali zlatú platňu za debutový album E.R.A. "Komunita hip-hoperov sú väčšinou počítačové decká a tí si dosť napaľujú cédečka, takže som so zlatou platňou až tak nepočítal. Ale vedel som, že ľudia sú nachystaní na Kontrafakt a sú hladní po našom albume," hovorí Rytmus.

Turné štartuje 20. apríla v Nitre, pokračuje 21. apríla v Prešove, 22. apríla v Košiciach, 23. apríla v Lučenci, 27. apríla v Žiline, 28. apríla vo Zvolene, 29. apríla v Trstenej, 30. apríla v Prievidzi. Potom sa 5. mája chlapci predstavia v Bratislave a turné ukončia o deň neskôr v Šali.