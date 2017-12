David Bowie: Herec, ktorý sa ocitol na Zemi

Originálny muzikant bol darom pre filmových režisérov. Hereckú kariéru začal príznačne, filmom Muž, ktorý spadol na Zem.

11. jan 2016 o 14:32 Kristína Kúdelová

„Zabudnite na to, čo ste videli, zabudnite na to, čo ste o Davidovi Bowiem počuli. Nič z toho vás nepripraví na to, ako vás ohromí jeho prvý herecký výstup. Uvidíte, že David Bowie má ešte ďalší rozmer. Je to jeden z mála skutočných originálov našich čias.“ Keď sa vroku 1976 chystalo do svetových kín sci-fi Muž, ktorý spadol na Zem, takto sa o ňom hovorilo v krátkej upútavke.

video //www.youtube.com/embed/KUtJ5FnwfCk

Bowie hral mimozemšťana, povereného misiou, aby priniesol domov vodu. Pritom sa medzi ľuďmi zaľúbil, budil v nich podozrenie a zároveň aj strach. „Si zvláštny,“ hovorili mu.

Režisér Nicolas Roeg si ho do tejto úlohy vybral celkom cielene. Bowieho zjav a vystupovanie často vyvolávalo otázku, či naozaj pochádza z tohto sveta, a keď bolo do filmu treba podivína, popri ňom mal sotva niekto iný šancu.

Spievanie a koncertovanie považoval za druh umeleckej performance, už v tom bol kus herectva aj talent vizuálneho umelca. Hoci jeho hereckú kariéru možno považovať za vedľajšiu, pozrite sa na zoznam režisérov, ktorí si svoje filmy nevedeli bez neho predstaviť:

Martin Scorsese mu dal zahrať piláta v dráme Poslednú pokušenie Krista, Christopher Nolan ho zavolal, aby v Dokonalom triku zosobnil Nikolu Teslu, Luc Besson ho poprosil, aby prepožičal hlas v jeho rozprávke Arthur a Minimojovia. Výtvarník a režisér Julian Schnabel ho zas videl ako Andyho Warhola, keď sa chystal nakrútiť svoj prelomový film Basquiat.

David Bowie ako Pilát, Willem Dafoe ako Ježiš vo filme Posledné pokušenie Krista. (zdroj: IMDB)

Takéto výboje tvoril vo filme Dokonalý trik, kde si zahral Nikolu Teslu. (zdroj: IMDB)

Pri všetkých týchto úlohách dokázal David Bowie zatlačiť svoju energiu do úzadia, snažil sa len zostať službách príbehu. Keby sme vraj pri tom všetkom chceli nájsť kľúč k jeho osobnosti, mali by sme si pozrieť jeho debut. Keď po premiére Muža, ktorý spadol na Zem prešlo dostatok času, povedal: „Vtedy som to bol ja, v tom čase som sa tak trochu cítil ako cudzinec. To, čo vo filme vidíte, je David Bowie.“